Griezmann se naposledy představil v Lize mistrů doma. Teď ještě to finále, přeje si

V červnu francouzskému útočníkovi vyprší smlouva v klubu, v němž s dvouletou přestávkou v Barceloně strávil deset sezon. Deset úspěšných sezon.
„Je to nejtalentovanější hráč, kterého jsem kdy v mužstvu měl,“ říkává kouč Diego Simeone. Mimochodem, Simeone je v klubu od ledna 2012 a rozhodně nekončí.
Griezmann by svou éru v červenobílém pruhovaném dresu rád završil finálovým utkáním v Budapešti. V létě se přesune do Orlanda do americké Major League Soccer.
„Finále, to je teď můj největší sen. I proto jsem se na domácí zápas s Arsenalem hodně připravoval a doufám, že v odvetě na náš cíl dosáhneme,“ řekl Griezmann do kamer televize Movistar.
Atlético po prvním půli prohrávalo gólem z penalty. Krátce po pauze z pokutového kopu srovnalo a vzápětí Griezmann trefil břevno. „Jaká škoda, jeho vynikajícímu výkonu chyběl už jen gól,“ stálo u jeho hodnocení v deníku Marca.
Byl zvolen hráčem utkání, ale remíza ho nepotěšila. Pro Atlético to není úplně ideální výsledek do odvety, v Londýně musí vyhrát. Arsenal v současném ročníku Ligy mistrů ze třinácti zápasů desetkrát zvítězil a třikrát remizoval, dostal jen sedm branek.
|
Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily
„Když na konci půle dostanete gól, to s vámi zamává. O přestávce jsme si něco řekli, něco změnili, udělali dvě tři taktické úpravy. A za pomoci našich fanoušků se dokázali do zápasu vrátit,“ líčil Griezmann.
„Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší, co se týče intenzity a presinku. Takhle musíme hrát i v odvetě,“ zdůraznil.
|
Vedle břevna měl při velkém náporu Atlétika ještě jednu šanci, jeho střelu v poslední chvíli zblokoval stoper Gabriel. „Měl jsem tři šance, ale nedal jsem nic. Věřím, že v Londýně už to vyjde. Celé mužstvo podalo skvělý výkon.“