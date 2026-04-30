Griezmann se naposledy představil v Lize mistrů doma. Teď ještě to finále, přeje si

  15:35
Byl to jeho poslední zápas v evropských pohárech na monumentálním stadionu Metropolitano v Madridu, kde byl léta doma. „A doufám, že odveta v Londýně nebude můj poslední zápas v Lize mistrů vůbec,“ pronesl Antoine Griezmann z Atlétika po úvodním semifinále Champions League proti Arsenalu (1:1).
Antoine Griezmann z Atlétika Madrid vztekle kope do tyče poté, co v úvodním...

Antoine Griezmann z Atlétika Madrid vztekle kope do tyče poté, co v úvodním semifinále Ligy mistrů proti Arsenalu neproměnil velkou šanci.

Sudí Danny Makkelie čelí reakcím hráčů Atlétika Madrid v duelu s Arsenalem.
Sudí Danny Makkelie komunikuje s videem v utkání Ligy mistrů mezi Atlétikem...
Julián Álvarez z Atlétika Madrid skóruje z penalty proti Arsenalu.
Hráči Atlétika Madrid slaví trefu Juliána Álvareze z penalty.
V červnu francouzskému útočníkovi vyprší smlouva v klubu, v němž s dvouletou přestávkou v Barceloně strávil deset sezon. Deset úspěšných sezon.

„Je to nejtalentovanější hráč, kterého jsem kdy v mužstvu měl,“ říkává kouč Diego Simeone. Mimochodem, Simeone je v klubu od ledna 2012 a rozhodně nekončí.

Griezmann by svou éru v červenobílém pruhovaném dresu rád završil finálovým utkáním v Budapešti. V létě se přesune do Orlanda do americké Major League Soccer.

„Finále, to je teď můj největší sen. I proto jsem se na domácí zápas s Arsenalem hodně připravoval a doufám, že v odvetě na náš cíl dosáhneme,“ řekl Griezmann do kamer televize Movistar.

Antoine Griezmann z Atlétika Madrid tleská fanouškům po úvodním semifinále Ligy...

Atlético po prvním půli prohrávalo gólem z penalty. Krátce po pauze z pokutového kopu srovnalo a vzápětí Griezmann trefil břevno. „Jaká škoda, jeho vynikajícímu výkonu chyběl už jen gól,“ stálo u jeho hodnocení v deníku Marca.

Byl zvolen hráčem utkání, ale remíza ho nepotěšila. Pro Atlético to není úplně ideální výsledek do odvety, v Londýně musí vyhrát. Arsenal v současném ročníku Ligy mistrů ze třinácti zápasů desetkrát zvítězil a třikrát remizoval, dostal jen sedm branek.

Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily

„Když na konci půle dostanete gól, to s vámi zamává. O přestávce jsme si něco řekli, něco změnili, udělali dvě tři taktické úpravy. A za pomoci našich fanoušků se dokázali do zápasu vrátit,“ líčil Griezmann.

„Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší, co se týče intenzity a presinku. Takhle musíme hrát i v odvetě,“ zdůraznil.

Vedle břevna měl při velkém náporu Atlétika ještě jednu šanci, jeho střelu v poslední chvíli zblokoval stoper Gabriel. „Měl jsem tři šance, ale nedal jsem nic. Věřím, že v Londýně už to vyjde. Celé mužstvo podalo skvělý výkon.“

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

