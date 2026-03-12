Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Au, au, au a ještě jednou au!
„Čtyřiadvacet hodin, během nichž pověst Premier League velmi utrpěla,“ píše veřejnoprávní BBC.
Anglické kluby v osmifinále Ligy mistrů
Galatasaray – Liverpool 1:0
Vždyť ze všech šesti anglických klubů se v úterý a ve středu dostal do vedení pouze Newcastle. A po deseti minutách ho doma proti silné Barceloně stejně ztratil.
Remízu 1:1 uhrál také favorizovaný Arsenal, v základní fázi Champions League jediný stoprocentní tým. V Německu ztrácel s Leverkusenem od první minuty druhého poločasu, neboť ho soupeř nachytal jeho vlastní zbraní – dokonale sehraným rohovým kopem.
Od současného anglického lídra to byl další unylý výkon. A že těsně před koncem vyrovnal z pochybné penalty, bylo před odvetou jeho jediné štěstí.
Další anglické kluby totiž dopadly hůř.
Galatasaray - Liverpool 1:0. Jediný gól vstřelil po šesti minutách domácí Lemina a hosté se na odpověď až do konce nezmohli.
Atlético Madrid - Tottenham 5:2. Potřebujete o tomhle zápasu ještě něco vědět, nebo už jste četli všechno? Na debaklu se minelami podílel i český brankář Antonín Kinský.
PSG - Chelsea 5:2. Odveta za loňské finále mistrovství světa klubů se francouzskému gigantovi povedla hlavně díky silnému finiši.
Real Madrid - Manchester City 3:0. Čistý hattrick úžasného Valverdeho, a to ještě domácí Vinícius po přestávce zahodil penaltu.
Anglické šance na čtvrtfinále
Arsenal – 77,9 %
Zdroj: Opta
„Pokusíme se o obrat, ale moc šancí nemáme,“ uznal zlomený kouč Pep Guardiola.
Liam Rosenior, trenér Chelsea, se pro změnu zlobil kvůli třem inkasovaným gólům v závěrečné čtvrthodině: „V takovou chvíli prostě musíme být na hřišti mnohem klidnější.“
Po přesvědčivých výsledcích v základní fázi, po níž se hned pět z šesti anglických zástupců vklínilo v Lize mistrů do elitní osmičky a další tři kluby postoupily v Evropské a Konferenční lize, zažívá anglický fotbal nečekaný náraz. A hledá důvody.
Že by daň za nejlepší, ale zároveň i nejnáročnější ligovou soutěž?
„Všichni byli naprosto vyflusaní. Vyčerpaní fyzicky i psychicky,“ všímá si v komentáři publicista Tim Spiers z The Athletic.
Jiní zase upozorňují na to, jak se anglický fotbal v posledních letech odchýlil od toho evropského. A že přepínání mezi oběma světy není vždy tak jednoduché, což platí jak pro hráče, tak pro trenéry.
„V Lize mistrů jsou zápasy mnohem otevřenější a fotbalovější, zatímco v Anglii je to v aktuální sezoně hlavně o naběhaných kilometrech a soubojích. Všichni se soustředí na standardky, dlouhá autová vhazování,“ přemítal během podzimu Anthony Gordon, jeden z lídrů Newcastlu. „Cítím, že Premier League je aktuálně fyzicky náročnější než kdy dřív.“
Takže v pokročilé fázi sezony mohou jejím vyslancům v klíčových zápasech s top evropskou špičkou mohou docházet síly. Jenže co s tím?
Roky se mluví o výhodě, kterou týmy na kontinentu mají: zatímco hráči ve Španělsku, Francii i v Německu během Vánoc aspoň krátce vydechnou, na Ostrovech je program naopak ještě nahuštěnější a intenzivnější.
To však ještě neznamená, že by měly anglické kluby takhle zvadnout.
Z posledních sedmi ročníků Ligy mistrů přece tři vyhrály, navíc reprezentace se dvakrát po sobě dostala do finále Eura, vždy po dlouhé, náročné a vyčerpávající sezoně.
Proto někteří experti ještě upozorňují na to, že se fotbal v rámci vlivné Premier League v posledních měsících zkrátka zasekl. Že je možná intenzivnější než v minulosti, ale také víc šablonovitý a neinvenční, což měl střet s evropskou realitou v úvodu osmifinále Ligy mistrů zhmotnit.
Mimochodem, v případě zásadního krachu v dalších evropských soutěžích (Nottingham a Aston Villa jsou v osmifinále v Evropské ligy, Crystal Palace ve stejné fázi Konferenční ligy) může Anglie ještě teoreticky ztratit jedno místo v Lize mistrů, které UEFA od zavedení nového formátu garantuje nejúspěšnějším zemím předchozího ročníku.
Ale třeba se výsledky z úterka a středy zrodily vážně jen náhodou. A v Anglii před odvetami, které se hrají už příští týden, poslouží jako důrazné varování.