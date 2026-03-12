Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Jiří Čihák
  16:18
Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest různých zklamání. A pro celou Anglii v evropské konkurenci hodně drsné skóre 6:16.
Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid.

Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid. | foto: Reuters

Kai Havertz v objetí svých spoluhráčů z Arsenalu po proměněné penaltě v 89....
Kai Havertz (Arsenal) proměňuje penaltu v 89. minutě osmifinálového zápasu Ligy...
Robert Andrich (Leverkusen) slaví gól na 1:0 v utkání Ligy mistrů proti...
Robert Andrich slaví se spoluhráči z Leverkusenu úvodní gól ve 46. minutě...
Au, au, au a ještě jednou au!

„Čtyřiadvacet hodin, během nichž pověst Premier League velmi utrpěla,“ píše veřejnoprávní BBC.

Anglické kluby v osmifinále Ligy mistrů

Galatasaray – Liverpool 1:0
Atlético – Tottenham 5:2
Newcastle – Barcelona 1:1
Leverkusen – Arsenal 1:1
PSG – Chelsea 5:2
Real – Manchester City 3:0

Vždyť ze všech šesti anglických klubů se v úterý a ve středu dostal do vedení pouze Newcastle. A po deseti minutách ho doma proti silné Barceloně stejně ztratil.

Remízu 1:1 uhrál také favorizovaný Arsenal, v základní fázi Champions League jediný stoprocentní tým. V Německu ztrácel s Leverkusenem od první minuty druhého poločasu, neboť ho soupeř nachytal jeho vlastní zbraní – dokonale sehraným rohovým kopem.

Od současného anglického lídra to byl další unylý výkon. A že těsně před koncem vyrovnal z pochybné penalty, bylo před odvetou jeho jediné štěstí.

Další anglické kluby totiž dopadly hůř.

Galatasaray - Liverpool 1:0. Jediný gól vstřelil po šesti minutách domácí Lemina a hosté se na odpověď až do konce nezmohli.

Atlético Madrid - Tottenham 5:2. Potřebujete o tomhle zápasu ještě něco vědět, nebo už jste četli všechno? Na debaklu se minelami podílel i český brankář Antonín Kinský.

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

PSG - Chelsea 5:2. Odveta za loňské finále mistrovství světa klubů se francouzskému gigantovi povedla hlavně díky silnému finiši.

Real Madrid - Manchester City 3:0. Čistý hattrick úžasného Valverdeho, a to ještě domácí Vinícius po přestávce zahodil penaltu.

Anglické šance na čtvrtfinále

Arsenal – 77,9 %
Liverpool – 53,8 %
Newcastle – 32,2 %
Manchester City – 9,4 %
Chelsea – 7,3 %
Tottenham – 3,3 %

Zdroj: Opta

„Pokusíme se o obrat, ale moc šancí nemáme,“ uznal zlomený kouč Pep Guardiola.

Liam Rosenior, trenér Chelsea, se pro změnu zlobil kvůli třem inkasovaným gólům v závěrečné čtvrthodině: „V takovou chvíli prostě musíme být na hřišti mnohem klidnější.“

Po přesvědčivých výsledcích v základní fázi, po níž se hned pět z šesti anglických zástupců vklínilo v Lize mistrů do elitní osmičky a další tři kluby postoupily v Evropské a Konferenční lize, zažívá anglický fotbal nečekaný náraz. A hledá důvody.

Že by daň za nejlepší, ale zároveň i nejnáročnější ligovou soutěž?

„Všichni byli naprosto vyflusaní. Vyčerpaní fyzicky i psychicky,“ všímá si v komentáři publicista Tim Spiers z The Athletic.

Jiní zase upozorňují na to, jak se anglický fotbal v posledních letech odchýlil od toho evropského. A že přepínání mezi oběma světy není vždy tak jednoduché, což platí jak pro hráče, tak pro trenéry.

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

„V Lize mistrů jsou zápasy mnohem otevřenější a fotbalovější, zatímco v Anglii je to v aktuální sezoně hlavně o naběhaných kilometrech a soubojích. Všichni se soustředí na standardky, dlouhá autová vhazování,“ přemítal během podzimu Anthony Gordon, jeden z lídrů Newcastlu. „Cítím, že Premier League je aktuálně fyzicky náročnější než kdy dřív.“

Takže v pokročilé fázi sezony mohou jejím vyslancům v klíčových zápasech s top evropskou špičkou mohou docházet síly. Jenže co s tím?

Viktor Gyökeres z Arsenalu v držení Roberta Andricha (Leverkusen).

Roky se mluví o výhodě, kterou týmy na kontinentu mají: zatímco hráči ve Španělsku, Francii i v Německu během Vánoc aspoň krátce vydechnou, na Ostrovech je program naopak ještě nahuštěnější a intenzivnější.

To však ještě neznamená, že by měly anglické kluby takhle zvadnout.

Z posledních sedmi ročníků Ligy mistrů přece tři vyhrály, navíc reprezentace se dvakrát po sobě dostala do finále Eura, vždy po dlouhé, náročné a vyčerpávající sezoně.

Proto někteří experti ještě upozorňují na to, že se fotbal v rámci vlivné Premier League v posledních měsících zkrátka zasekl. Že je možná intenzivnější než v minulosti, ale také víc šablonovitý a neinvenční, což měl střet s evropskou realitou v úvodu osmifinále Ligy mistrů zhmotnit.

Mimochodem, v případě zásadního krachu v dalších evropských soutěžích (Nottingham a Aston Villa jsou v osmifinále v Evropské ligy, Crystal Palace ve stejné fázi Konferenční ligy) může Anglie ještě teoreticky ztratit jedno místo v Lize mistrů, které UEFA od zavedení nového formátu garantuje nejúspěšnějším zemím předchozího ročníku.

Ale třeba se výsledky z úterka a středy zrodily vážně jen náhodou. A v Anglii před odvetami, které se hrají už příští týden, poslouží jako důrazné varování.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

