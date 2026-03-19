Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

  9:39
Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční lize.
Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti Alkmaaru. | foto: ČTK

V lednu opustil nejlepší fotbalovou ligu planety. Z Premier League šel do Česka. Z West Hamu do Sparty.

„Moc mě to tady baví, česká liga se mi líbí,“ tvrdí.

„V klubu mě skvěle přijali, cítím se fantasticky a těším se, co bude dál.“

Nastoupil do šesti ligových utkání ze sedmi, na lavici proseděl jen derby na Slavii. „Poznal jsem, jak se v české lize hraje fyzický fotbal, jak je náročná.“

Hrál i v nepovedeném čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi a před týdnem v Alkmaaru (1:2). Tam se podílel na jediné brance Sparty. Po odvrácené standardce střílel za pokutovým územím a jeho skákavou ránu útočník Matyáš Vojta usměrnil k tyči.

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Jeho další příspěvek bude Sparta potřebovat i ve čtvrtek večer v odvetě. Aby postoupila mezi nejlepších osm týmů pohárové soutěže číslo tři, musí vyhrát o dvě branky.

„Od spoluhráčů jsem slyšel, jaká tady při pohárech bývá atmosféra. Mě na Letné baví i liga, je to zážitek,“ poznamenává Irving.

Za Spartu debutoval jako náhradník v úvodním jarním kole na Dukle, od té doby nastupuje v základní sestavě. Hned v následujících třech zápasech ve Zlíně, proti Hradci Králové a v Plzni dostal žlutou kartu.

„Byl jsem docela překvapený, zvlášť z té první. Asi už vím, proč jsem ji dostal, ale tehdy jsem to nečekal. Potřebuju pochopit ligu, jak pískají rozhodčí. Nechci, aby mi dávali karty každý zápas, takže si musím dávat pozor,“ přemítá.

To už mnohem líp chápe, co po něm chce trenér a jak se v různých situacích chovají spoluhráči.

„Ze začátku jsem se musel přizpůsobit, pochopit kluky a oni zase mě. Ve středu pole mám kolem sebe velmi dobré hráče. Je důležité si s nimi vybudovat vztah, doplňovat se a komunikovat mezi sebou, abychom byli na stejné vlně a mohli prodat naše kvality,“ poznamenává Irving.

„Myslím si, že jsme se společně naladili. Už vím, co udělají oni a oni zase vědí, co udělám já.“

Díky výkonům ve Spartě a pravidelné herní praxi se udržel ve skotské reprezentaci.

Ta si loni na podzim v kvalifikaci vybojovala postup na mistrovství světa a příští týden ji čekají přípravná utkání proti Japonsku a Pobřeží slonoviny. Irving bude u toho.

„Samozřejmě, že mi Sparta v tomhle pomáhá. Můžu tady ukázat, že dokážu hrát na nejvyšší úrovni. Když budu nastupovat pravidelně, můžu být v reprezentaci i dál.“

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

