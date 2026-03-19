Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

V lednu opustil nejlepší fotbalovou ligu planety. Z Premier League šel do Česka. Z West Hamu do Sparty.
„Moc mě to tady baví, česká liga se mi líbí,“ tvrdí.
„V klubu mě skvěle přijali, cítím se fantasticky a těším se, co bude dál.“
Nastoupil do šesti ligových utkání ze sedmi, na lavici proseděl jen derby na Slavii. „Poznal jsem, jak se v české lize hraje fyzický fotbal, jak je náročná.“
Hrál i v nepovedeném čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi a před týdnem v Alkmaaru (1:2). Tam se podílel na jediné brance Sparty. Po odvrácené standardce střílel za pokutovým územím a jeho skákavou ránu útočník Matyáš Vojta usměrnil k tyči.
Jeho další příspěvek bude Sparta potřebovat i ve čtvrtek večer v odvetě. Aby postoupila mezi nejlepších osm týmů pohárové soutěže číslo tři, musí vyhrát o dvě branky.
„Od spoluhráčů jsem slyšel, jaká tady při pohárech bývá atmosféra. Mě na Letné baví i liga, je to zážitek,“ poznamenává Irving.
Za Spartu debutoval jako náhradník v úvodním jarním kole na Dukle, od té doby nastupuje v základní sestavě. Hned v následujících třech zápasech ve Zlíně, proti Hradci Králové a v Plzni dostal žlutou kartu.
„Byl jsem docela překvapený, zvlášť z té první. Asi už vím, proč jsem ji dostal, ale tehdy jsem to nečekal. Potřebuju pochopit ligu, jak pískají rozhodčí. Nechci, aby mi dávali karty každý zápas, takže si musím dávat pozor,“ přemítá.
To už mnohem líp chápe, co po něm chce trenér a jak se v různých situacích chovají spoluhráči.
„Ze začátku jsem se musel přizpůsobit, pochopit kluky a oni zase mě. Ve středu pole mám kolem sebe velmi dobré hráče. Je důležité si s nimi vybudovat vztah, doplňovat se a komunikovat mezi sebou, abychom byli na stejné vlně a mohli prodat naše kvality,“ poznamenává Irving.
„Myslím si, že jsme se společně naladili. Už vím, co udělají oni a oni zase vědí, co udělám já.“
Díky výkonům ve Spartě a pravidelné herní praxi se udržel ve skotské reprezentaci.
Ta si loni na podzim v kvalifikaci vybojovala postup na mistrovství světa a příští týden ji čekají přípravná utkání proti Japonsku a Pobřeží slonoviny. Irving bude u toho.
„Samozřejmě, že mi Sparta v tomhle pomáhá. Můžu tady ukázat, že dokážu hrát na nejvyšší úrovni. Když budu nastupovat pravidelně, můžu být v reprezentaci i dál.“