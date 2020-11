Krámy pro Kramariče. Chorvatská hrozba pro Liberec má fanklub v Česku

V Krámech totiž „sídlí“ český fanklub chorvatského reprezentanta Andreje Kramariče.

Místní si ho totiž oblíbili díky podobnosti jeho přezdívky „Krama“ s názvem vesničky.

Před třemi týdny v domácím zápase proti Liberci (5:0) nenastoupil, podobně jako další hráči včetně těch z českého týmu se v minulých dnech zotavoval po prodělané nemoci covid-19.

Kramarič nehrál od 3. října, do té doby dal v bundeslize ve třech zápasech šest branek. Když se o víkendu po šesti týdnech na hřiště vrátil, proti Stuttgartu (3:3) opět skóroval a ještě na další branku přihrál.

Za minulou sezonu dal v devatenácti ligových duelech dvanáct gólů, v předchozí sedmnáct branek ve třiceti zápasech.

I z toho je vidět, že devětadvacetiletý útočník je nejnebezpečnějším hráčem Hoffenheimu. A jeho historicky nejlepším kanonýrem.

„Je to to top střelec, reprezentant, zkušený frajer,“ vybavil si liberecký trenér Pavel Hoftych.

„Je to podobné, jako když jste nechali volný prostor v šestnáctce Lafatovi, tak vám dal gól. Krasmarič je ještě o level výš,“ zdůraznil Hoftych.

„Když mu ten prostor necháme, nedostoupíme ho, tak nám dá gól. To je jednoduchý. Je to extrémně nebezpečný hráč.“

Střelecké schopnosti prokazoval už od mládí, za Dinamo Záhřeb dal v různých věkových kategoriích celkem 450 gólů. Na seniorské úrovni se však v dresu mateřského klubu neprosadil a poté, co si v létě 2013 po návratu z povedeného hostování v konkurenční Lokomotivě postěžoval na nedostatek herních příležitostí, z Dinama odešel.

Reprezentanta do 21 let získala levně Rijeka a brzy se ukázalo, že to byl skvělý obchod. Kramarič v 65 soutěžních zápasech nastřílel 55 gólů a v lednu 2015 za něj Leicester neváhal utratit v přepočtu 320 milionů korun.

V Premier League se ale Kramaričovi příliš nedařilo. Na jaře 2015 dostával spoustu prostoru, ale dal jen dva góly ve třinácti utkáních. Další sezonu takřka vůbec nehrál, na jaře 2016 vzal zavděk hostováním v Hoffenheimu, kam v létě přestoupil.

Přišel tím sice o senzační anglický titul, zato se mu vrátila střelecká forma. A loni v březnu se stal díky 47. ligové trefě nejlepším kanonýrem německého klubu v historii.

Daří se mu i v reprezentaci, i když kvůli velké konkurenci se často musí spokojit jen s rolí náhradníka.

Na Euru 2016 jen paběrkoval, o dva roky později na stříbrném mistrovství světa v Rusku už odehrál všechny zápasy. Na Euru v příštím roce by Kramarič mohl patřit k největším ofenzivním zbraním Chorvatů, kteří budou jedním ze soupeřů českého týmu ve skupině.

Za národní mužstvo odehrál padesát zápasů a dal čtrnáct branek.

Teď je na řadě Liberec.

„Máme větší šance, než jsme měli u nich, kdy jsme byli značně oslabení. Tam to bylo otázkou o kolik prohrajeme, šance na výsledek byla nula,“ podotkl Hoftych.

„Teď jsme nachystaní, zázrak se podařit může. Když budeme mít den. Když budeme soudržní, nechutní, dohrávat je a po zisku míče půjdeme rychle nahoru. Kvalitu na to máme.“