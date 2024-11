Brännström po výhře nad Betisem: Náš nejlepší výkon, takhle to má vypadat

Mladá Boleslav po porážkách s FC Noah, Luganem a Guimaraesem poprvé v soutěži bodovala. Dvě kola před koncem se posunula na 30. místo ve společné tabulce 36 mužstev. V novém formátu Konferenční ligy projde do play off 24 celků, přímo do osmifinále se dostane nejlepší osmička.

„Ano, byl to zatím náš nejlepší výkon. Už v Guimaraesi byla druhá půle dobrá, i když jsme nebodovali. Už to nám dalo naději pro dnešek, že by to konečně mohlo klapnout. Věděli jsme, že dnes jsme měli poslední šanci vrátit se do boje o postup. Pořád je to otevřené,“ řekl Brännström novinářům.

„Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Můžete dostat červenou kartu, občas je penalta, nějaké zranění. Můžete si něco naplánovat a pak je to úplně jinak. Každopádně dnešek se velmi blížil tomu, co jsme chtěli hrát a na co jsme se poslední dny připravovali,“ přidal osmačtyřicetiletý kouč.

Boleslavští fotbalisté se radují z gólu Patrika Vydry (vpravo) v utkání Konferenční ligy proti Betisu Sevilla.

Jeho tým si proti papírově nejsilnějšímu ze šestice soupeřů v ligové fázi vypracoval v úvodním dějství spoustu šancí, přesto od 17. minuty prohrával po trefě Giovaniho Lo Celsa z přímého kopu. „První půle se nám povedla, dobře jsme kombinovali a měli jsme dost příležitostí, takže poločasový stav byl krutý. O přestávce jsme mluvili o tom, že toho vlastně nechceme tolik měnit. Akorát jsme chtěli více využívat obě strany hřiště, oba krajní obránce,“ uvedl Brännström.

Obrat zařídili krátce po změně stran Matyáš Vojta s Patrikem Vydrou. Závěr domácím usnadnila i červená karta pro Lo Celsa za faul na Marka Suchého. Mladoboleslavští zvítězili v hlavní fázi evropského poháru bez jednoho dne po 17 letech. Naposledy uspěli 29. listopadu 2007 v Poháru UEFA na hřišti Elfsborgu (3:1).

Jindy přísný Brännström působil na lavičce za stavu 2:1 výrazně uvolněněji než obvykle. „V tu chvíli jsem měl ze hry velmi dobrý pocit, cítil jsem, že máme zápas pod kontrolou a že se vyvíjí podle našich představ. Udělalo mi radost, jak jsme zvládli konec, hráli jsme odvážně s míčem a chladnokrevně jsme dovedli duel k vítězství,“ zhodnotil bývalý kouč Mjällby nebo AIK Stockholm.

Zatímco na začátku října po porážce 0:2 v Jerevanu s FC Noah hovořil Brännström o největším zklamání, dnes zvolil opačná slova. „Fotbal je také hodně o psychice. Během prvního zápasu v Evropě nám chyběla lehkost. Postupně ale získáváme zkušenosti a dnes jsme byli zejména ve druhé půli uvolněnější. Bojovali jsme, byli jsme odolní a zároveň klidní na míči. Takhle by to mělo vypadat,“ pochvaloval si trenér, jenž v srpnu u týmu nahradil odvolaného Davida Holoubka.

V dalším kole nastoupí Mladá Boleslav za dva týdny znovu doma proti Bialystoku. Ligovou fázi soutěže zakončí v Molde.