Zase ten McGregor! Deptal Slavii a teď vzal Spartě naději. Paráda, smekl kouč

Krejčí, skvělý hlavičkář, mířil správně do protipohybu, což McGregor přečetl a reflexivně balon vyrazil. A pak ještě zvládl hbitě zareagovat při dorážce Pulkraba. V kleče natáhl svou levou nohu proti míči a z čáry ho vykopl do bezpečí.

„Nesmírně důležitý moment,“ oddechl si po vítězné premiéře domácí kouč Giovanni van Bronckhorst. „Kdybychom neudrželi čisté konto, kdybychom dostali gól na jedna dva, postup bychom v kapse ještě neměli,“ připomněl.

„Všichni od útočníků po brankáře odehráli skvělý zápas. A právě McGregor si na závěr schoval tenhle parádní moment,“ pokračoval.

Pro sparťany, kteří se v závěrečné dvacetiminutovce zvedli, to byl vrchol jejich snažení. Největší šance. Tutovka, která je navzdory dlouhé bídě mohla v Glasgow vrátit do zápasu. A do bojů v Evropské lize.

Po porážce 0:2 už jim zbývá jen Konferenční liga, o kterou se za dva týdny utkají v přímém duelu s Bröndby Kodaň.

„Během dvaceti sekund jsme vystřelili snad čtyřikrát, ale gól jsme nedali,“ žasnul trenér Pavel Vrba. A Dominik Holec, nečekaná jednička Sparty, po utkání uznal: „Brankář soupeře podržel. Asi nám chybělo víc štěstí...“

Možná jste si taky vybavili, jak McGregor, během sezony čtyřicátník, už na jaře trápil ve vzájemných soubojích slávisty. Hlavně v Edenu.

Když za stavu 1:1 minutu před koncem vytáhl hlavičku Masopusta, soupeři nechápali.

„Vždyť Maso udělal všechno dobře. Balon namířil do země, navíc na mokrém terénu. Brankář to zastavil snad malíčkem,“ popisoval Jindřich Trpišovský, slávistický trenér.

A dodal: „Byl to snad nejlepší zákrok, který jsem kdy viděl. Lepší než legendární skok od Gordona Bankse.“

I ve čtvrtek se bard McGregor činil. Zase se bude jeho kousek opakovat v britských televizích. I přes svůj věk je pro Rangers pořád klíčový. Prodloužil končící smlouvu a zůstal jedničkou. Jak dlouho ještě?

Za Rangers chytal poprvé už v roce 2002, byť se oporou stal až mnohem později. Po krachu odešel do Turecka, úspěšný byl v anglickém Hullu, než se v létě 2018 vrátil zpátky na Ibrox Stadium.

Že je v něm pořád stěžejní postavou, ví teď už i Sparta.