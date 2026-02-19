Alkmaar bez Šína vstoupil do vyřazovací fáze Konferenční ligy porážkou s Noahem

Jednadvacetiletý Šín v poslední době bojuje o místo v sestavě nizozemského celku a ve čtvrtek se na trávník nedostal. V základní jedenáctce Alkmaaru nechyběl útočník Parrott, který Irsku pěti góly v závěrečných dvou skupinových zápasech vystřílel postup do baráže o postup na mistrovství světa. Také v blížícím se semifinále play off v pražském Edenu by měl patřit k oporám soupeře české reprezentace.
Jedinou branku zápasu vstřelil po přestávce domácí Ambarcumjan. Hosté byli blízko k vyrovnání, ale Parrott dvakrát trefil tyč.
Anglický zástupce Crystal Palace se ujal v Mostaru vedení, když se těsně před přestávkou prosadil Sarr. Jeden z favoritů soutěže se však vítězství nedočkal, ve druhém poločase vyrovnal Abramovič.
Polský mistr Lech Poznaň v posledním utkání ligové fáze zvítězil 2:1 v Olomouci a také ve čtvrtek na hřišti soupeře uspěl. Kozubal se trefil na začátku zápasu a ve 12. minutě Kuopio oslabil vyloučený Luyeye-Lutumba. Ještě do přestávky přidal druhou branku Ismaheel a Poznaň si vytvořila před odvetou slušný náskok.
Další čtyři zápasy začaly ve 21.00.
Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – A. Pozo, Flach, Mazurek, Jóźwiak – Baždar, Imaz (C).
Lezzerini – Fortini, Comuzzo, Ranieri (C), Gosens – Fabbian, Mandragora, Ndour – Harrison, Piccoli, Fazzini.
Damasiewicz – Kobajaši, Drachal, Rállis, Y. Sylla, Krasiewicz, Kozłowski.
Leonardelli, Magalotti – Pongračić, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.
21. Fazzini, 41. Mandragora
Rozhodčí: Gishamer (AUT) – Riedel (AUT), Schreiner (AUT)
9. Kozubal
41. Ismaheel
Kreidl – Puukko, Hämäläinen, Lötjönen, Armah – Gasc, Ruoppi, Kujasalo – Luyeye-Lutumba, Engvall, Pennanen (C).
Mrozek – Pereira, Mońka, Milić (62. Skrzypczak), Gurgul (46. Moutinho) – Kozubal (46. Thórdarson), Jagiełło (62. Walemark) – Ismaheel, Rodríguez, Palma – Ishak (C) (77. Agnero).
Riihimäki – Lahtela, Mattila, Kivijärvi, Tikkanen.
Andrejev, Pruchniewski – Douglas, Ouma, Bengtsson, Gumny.
88. Pennanen
88. Pereira
12. Luyeye-Lutumba
Rozhodčí: Aliyar Aghayev (AZE). Asistenti: Zeynal Zeynalov (AZE), Akif Amirali (AZE). Čtvrtý rozhodčí: Elchin Masiyev (AZE). VAR: Stuart Attwell (ENG). AVAR: Nicat Ismayilli (AZE)
Počet diváků: 3756
Freitas (C) – Masouras, Sennou Coulibaly, Balkovec, Christou – Odubajo, P. Andreou, Eiting, Semedo – Tanković, Máí.
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Barišić, Devetak – Ndockyt, Dantas, Barco, Lasickas – Fruk, Jurić.
Kyriakidis, Panagi, Uzoho – Chatzigiovanis, Diounkou, Eraković, Evangelou, Kousoulos, Neophytou, Simič, Panagiotou.
Kovać, Todorović – Adu-Adjei, Gojak, Husić, Petrovič, Rukavina, Thaqi, Vignato, Tornike.
37. P. Andreou
39. Ndockyt
Rozhodčí: Xhaja
53. Hambardzumjan
Ploščadnyj – Muradjan, Saintini (90+1. Silva), Zolotić, Sualehe – Ošima, Eteki, Sangaré (72. Jakoliš) – Hambardzumjan /C/ (57. Boakye), Mulahusejnović (57. Aiás), Ferreira (90+1. Omar).
Zoet – Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit – Koopmeiners, Mijnans /C/ (56. Smit), Boogaard – Jensen (56. Meerdink), Parrott, Daal (77. Sadiq).
Fayulu – Manveljan, Haruťunjan, Chamojan.
Schipper, Verhulst – Dekker, van Duijl, Šín, Ičihara, Oufkir, Robbemond, Hornkamp.
24. Zolotić, 48. Sualehe
68. Goes
Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Jarkoni (ISR)
Počet diváků: 10750
19. Kučys
41. Avdyli
Maloku – Besnik Krasniqi (C), Pëllumbi, Bejtulaj, Ovouka – Limaj, Dabiqaj – Ajzeraj, Nguena, Tusha – Abazaj.
Leban – Nieto, Ćalušić, Bejger, Tutyškinas – Kvesić (C), Hrka, Sešlar – Iosifov, Kučys, Avdyli.
Behluli, Rexhepi – Balaj, Blerim Krasniqi, Soumahoro, Sylejmani, Ramadani, Grezda.
Kolar, Sluga – Vuklišević, Vodeb, Jevšenak, Castro, Vidović, Kotnik, Vancaš, Poplatnik.
10. Limaj
Rozhodčí: Kavanagh – Bennett, Davies (ENG)
Gaye – Murati, Fetai, Meliqi, Webster – R. Ramadani, Alhassan – Tamba, Zejnullai, Spahiu – Ibraimi (C).
Kocuk – Yavru (C), Šatka, van Drongelen, Tómasson – Makoumbou, Ntcham – J. Mendes, Holse, Assoumou – Ndiaye.
Amzai, Ramani – Ajetovikj, Kaba, Endrit Krasniqi, Krstevski, Mazari, Ceka, Ndzengue, Islami.
Törüz, Eğribayat – Borevković, Ceesay, Çift, Gönül, Yüksel, Mouandilmadji, Albak.
10. Makoumbou
Rozhodčí: Saggi – Dale, Valstadsve (NOR)
55. Abramović
44. I. Sarr
G. Karačić – Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić – Djurasek, Savić – Abramović (76. Memija), Ivančić (90. Lagumdžija), Mikić (76. Šakota) – Ćuže (90+4. Juric).
Henderson – Richards, Lacroix (64. Canvot), Rijád (86. Mitchell) – D. Muñoz, Wharton, Kamada, Sosa – I. Sarr, Strand Larsen (86. Guessand), Johnson (64. Pino).
Sajko, Bogdan – D. Karačić, Surdanović, Ćavar, Majić, Arapovič, Nalić.
Benítez, R. Matthews – Clyne, Hughes, Rodney, Devenny, Cardines.
70. Dujmović, 84. Vranjković
45. Strand Larsen