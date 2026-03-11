Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

  14:59
Fotbalisté Sparty vstupují do osmifinále Konferenční ligy. Čeká je souboj s nizozemským Alkmaarem a začínají na hřišti soupeře. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě a další informace o utkání najdete v přehledném textu.

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Alkmaar – Sparta?

Úvodní zápas play off Konferenční ligy Alkmaar – Sparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 12. března na AFAS Stadium v 18:45.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Alkmaar – Sparta můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta má za sebou neúspěšné nedělní ligové derby na hřišti Slavie (1:3) a na druhém místě ztrácí na největšího rivala už deset bodů.
  • Alkmaar v sobotní nizozemské lize prohrál na hřišti suverénního PSV Eindhoven 1:2. V domácí soutěži mu patří šestá příčka.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

Výsledky Sparty v ligové fázi Konferenční ligy
1. koloSparta – Shamrock Rovers 4:1čtvrtek 2. října 2025, 21:00
2. koloRijeka – Sparta 1:0čtvrtek 23. října 2025, 18:45
3. koloSparta – Čenstochová 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
4. koloLegia Varšava – Sparta 0:1čtvrtek 27. listopadu 2025, 21:00
5. koloUniversitatea Craiova – Sparta 1:2čtvrtek 11. prosince 2025, 18:45
6. koloSparta – Aberdeen 3:0čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00

* Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň/Šachtar Doněck.

Alkmaar – Sparta

Výkop: čtvrtek 12. března, 18:45.
Rozhodčí: Gishamer - Schreiner, Brandner - Schüttengruber (video, všichni Rak.).
Předpokládané sestavy:
Alkmaar: Owusu-Odoro - Goes, Penetra, Van Duijl - Dijkstra, Koopmeiners, Mijnans, De Wit - Jensen, Parrott, Daal.
Sparta: Vindahl - Kadeřábek, Ševínský, Zelený - Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš - Mercado, Haraslín - Rrahmani.
Absence: Clasie, Chávez, Maikuma - Cobbaut, Eneme, Kofod, Penxa, Sörensen, Vydra (všichni zranění), Martinec (není na soupisce), Vindahl (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Jensen, Patati, Sadiq - Mannsverk, Sörensen, Ševínský (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

AZ ALKMAAR

Rok založení: 1967
Klubové barvy: červená a bílá
Web: az.nl (oficiální stránka)
Stadion: AFAS Stadion, kapacita cca 19 500 diváků
Trenér: Maarten Martens (2025/26)

Fotbalisté Alkmaaru slaví postupu do osmifinále Konferenční ligy přes arménský Noah.

Úspěchy:
Vítěz nizozemské ligy (Eredivisie): 2× (1980/81, 2008/09)
Nizozemský pohár (KNVB Cup): 4× vítěz (1978, 1981, 1982, 2013)
Nizozemský superpohár (Johan Cruijff Schaal): 1× vítěz (2009)
Pohár UEFA / Evropská liga: finalista (1980/81)

Zajímavosti před duelem Alkmaar – Sparta:

  • soupeři se v pohárech ještě neutkali
  • Sparta minule prohrála v pohárech s nizozemským týmem po 4 utkáních
  • Sparta od výhry na Feyenoordu v říjnu 2001 nezvítězila v pohárech na hřišti nizozemských mužstev 5x po sobě
  • Sparta neprohrála v Konferenční lize 4x v řadě a poslední 3 duely vyhrála
  • Sparta zvítězila v minulých 2 venkovních zápasech Konferenční ligy (vždy o gól)
  • Sparta nezvítězila ve 3 z minulých 4 soutěžních zápasů
  • Sparta nevyhrála venku v posledních 3 soutěžních utkáních
  • Alkmaar v dosavadních 8 pohárových zápasech s českými týmy neprohrál (4 výhry a 4 remízy)
  • Alkmaar postoupil v pohárech minimálně do osmifinále ve 4 z posledních 5 sezon
  • největším úspěchem Alkmaaru v Konferenční lize je semifinále ze sezony 2022/23, v němž nestačil na pozdějšího vítěze West Ham
  • Alkmaar neprohrál 4 z posledních 5 duelů v KL
  • Alkmaar doma v pohárech prohrál jediný z minulých 18 zápasů a 13x po sobě tam nenašel přemožitele (z toho 11 výher)
  • Alkmaar doma v pohárech 4x po sobě neinkasoval a v minulých 10 utkáních tam obdržel jen 2 branky
  • Alkmaar prohrál 2 z posledních 3 soutěžních utkání
  • Alkmaar doma v soutěžní sezoně prohrál jen 2 z 22 duelů

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Alkmaar.

Alkmaar – SpartaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,153,493,41

,

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

