Kdy a kde sledovat zápas Alkmaar – Sparta?
Úvodní zápas play off Konferenční ligy Alkmaar – Sparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 12. března na AFAS Stadium v 18:45.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Alkmaar – Sparta můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta má za sebou neúspěšné nedělní ligové derby na hřišti Slavie (1:3) a na druhém místě ztrácí na největšího rivala už deset bodů.
- Alkmaar v sobotní nizozemské lize prohrál na hřišti suverénního PSV Eindhoven 1:2. V domácí soutěži mu patří šestá příčka.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
|1. kolo
|Sparta – Shamrock Rovers 4:1
|čtvrtek 2. října 2025, 21:00
|2. kolo
|Rijeka – Sparta 1:0
|čtvrtek 23. října 2025, 18:45
|3. kolo
|Sparta – Čenstochová 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
|4. kolo
|Legia Varšava – Sparta 0:1
|čtvrtek 27. listopadu 2025, 21:00
|5. kolo
|Universitatea Craiova – Sparta 1:2
|čtvrtek 11. prosince 2025, 18:45
|6. kolo
|Sparta – Aberdeen 3:0
|čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00
* Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň/Šachtar Doněck.
Alkmaar – Sparta
Výkop: čtvrtek 12. března, 18:45.
VIZITKA SOUPEŘE
AZ ALKMAAR
Rok založení: 1967
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Alkmaar – Sparta:
- soupeři se v pohárech ještě neutkali
- Sparta minule prohrála v pohárech s nizozemským týmem po 4 utkáních
- Sparta od výhry na Feyenoordu v říjnu 2001 nezvítězila v pohárech na hřišti nizozemských mužstev 5x po sobě
- Sparta neprohrála v Konferenční lize 4x v řadě a poslední 3 duely vyhrála
- Sparta zvítězila v minulých 2 venkovních zápasech Konferenční ligy (vždy o gól)
- Sparta nezvítězila ve 3 z minulých 4 soutěžních zápasů
- Sparta nevyhrála venku v posledních 3 soutěžních utkáních
- Alkmaar v dosavadních 8 pohárových zápasech s českými týmy neprohrál (4 výhry a 4 remízy)
- Alkmaar postoupil v pohárech minimálně do osmifinále ve 4 z posledních 5 sezon
- největším úspěchem Alkmaaru v Konferenční lize je semifinále ze sezony 2022/23, v němž nestačil na pozdějšího vítěze West Ham
- Alkmaar neprohrál 4 z posledních 5 duelů v KL
- Alkmaar doma v pohárech prohrál jediný z minulých 18 zápasů a 13x po sobě tam nenašel přemožitele (z toho 11 výher)
- Alkmaar doma v pohárech 4x po sobě neinkasoval a v minulých 10 utkáních tam obdržel jen 2 branky
- Alkmaar prohrál 2 z posledních 3 soutěžních utkání
- Alkmaar doma v soutěžní sezoně prohrál jen 2 z 22 duelů
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Alkmaar.
|Alkmaar – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,15
|3,49
|3,41
