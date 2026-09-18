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Plzeň musí vypadat jinak, dominovat, vyhrávat. Ne jako teď, žádá záložník Sojka

Ervín Schulz
  6:15
Plzeňský brankář Florian Wiegele likviduje jednu z mnoha šancí Roaylu Union St....

Plzeňský brankář Florian Wiegele likviduje jednu z mnoha šancí Roaylu Union St. Gilloise v utkání Evropské ligy. | foto: ČTK

Fotbalisté Roaylu Union St. Gilloise slaví gól v utkání Evropské ligy proti...
Zleva Mateo Biondic (Roayle Union St. Gilloise) v souboji s Denisem Vavrem z...
Momentka z utkání Evropské ligy Viktoria Plzeň - Roayle Union St. Gilloise.
Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea...
16 fotografií
Měl to být zápas, který fotbalovou Plzeň nasměruje zpět do lepších časů. Místo toho se Viktoria propadla ještě do hlubšího bahna. „Procházíme těžkými chvílemi,“ přiznal záložník Alexandr Sojka po úvodním duelu základní fáze Evropské ligy proti Unionu St. Gilloise. Plzeň proti lídrovi belgické ligy nestíhala, doma padla jasně 0:3. A výprask mohl být daleko horší, kdyby hosté proměnili další velké šance.

Před reprezentační pauzou Plzeň čeká ještě nedělní duel na hřišti mistrovské Slavie. A jen velký optimista věří, že právě tento zápas otočí kormidlem západočeské bárky, která nabírá vodu.

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Od čeho se vlastně můžete odrazit? Na týmu je citelná velká deka a nepohoda.
Musíme prostě tvrdě pracovat. Být lepší do defenzivy i ofenzivy. Dnes to byla zase nula vpředu, k tomu tři inkasované góly... Těžko se vyhrává, když je to takhle. Ale musíme dřít a věřit, že to otočíme.

Je problém, že po příchodu nového trenéra si musíte zvykat na jiný systém?
Musíme být vnímaví, co po nás trenér chce. Není to zase tak odlišné od toho, co po nás chtěl předchozí kouč. Musíme to ale lépe navnímat. Po Slavii bude reprezentační pauza, v ní bude víc času si všechno ukázat a pořádně to natrénovat.

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Hodně se k reprezentační přestávce upínáte?
Víme, že naše výsledky nejsou vůbec takové, jaké chceme. Určitě nám pauza pomůže. Ukážeme si všechno do detailů a doufám, že zbytek podzimu dohrajeme úplně jinak. Plzeň musí vypadat jinak, dominovat, vyhrávat. Ne jako teď.

V čem byl největší problém proti Unionu St. Gilloise?
Byli jsme všude druzí. Oni získávali skoro všechny odražené balony, dobře kombinovali, neztráceli míče. Byli velice dobří.

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Co jste si říkali o přestávce za stavu 0:2?
Že do toho vletíme a zkusíme dát kontaktní gól. Začátek byl dobrý, jenže pak přijde jedna standardní situace, roh a gól na 0:3. Položilo nás to, zase jsme pak byli od všeho daleko.

Chybí lepší organizace hry, hlavně v defenzivě? Zase jste v obraně propadali.
Nevím, jestli je to organizací hry. Je tu nový trenér, ale hrajeme dvakrát v týdnu a čas něco pilovat prakticky není. Ale trénujeme, kouč se z nás snaží dostat všechno, abychom zápasy zase vyhrávali.

Fotbalisté Roaylu Union St. Gilloise slaví gól v utkání Evropské ligy proti Plzni.
Zleva Mateo Biondic (Roayle Union St. Gilloise) v souboji s Denisem Vavrem z Plzně v úvodním kole Evropské ligy.
Momentka z utkání Evropské ligy Viktoria Plzeň - Roayle Union St. Gilloise.
Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea Mofokenga z Roaylu Union St. Gilloise.
16 fotografií

Jenže to se zatím nedaří, i fanoušci dávají najevo nespokojenost. Vnímáte je?
Zažil jsem tady úspěšné éry, vlastně i v roli fanouška. Není to nic hezkého, když se na vás píská. Ale fanoušky chápeme, všichni. Uděláme všechno pro to, abychom to zase otočili. Není to tak, že bychom na něco kašlali. Prostě to teď nejde.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

2. kolo

Kompletní los

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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