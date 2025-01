Brankářský záskok Mandous: Příště už jen o prestiž. Ale hlavně za dres Slavie

Co mohl, to chytil, jenže Slavia v Evropské lize končí. Prostě večer pro zlost. Zvlášť když si uvědomíte, že Mandous po závěrečném pohárovém utkání s Malmö nejspíš znovu zacouvá mezi náhradníky.

Jak to všechno prožíváte?

Těžké to je. Hlavně jsem si to musel před zápasem všechno srovnat v hlavě. Nakonec jsem se cítil uvolněně a v pohodě. Bohužel se prohrálo, já dostal dva góly, takže nespokojenost.

Jak se vlastně připravuje brankář, který na podzim chytal jenom pohár v Benátkách nad Jizerou? Na jaře měl přednost Staněk, pak zase Kinský.

Obzvlášť u nás gólmanů je to komplikované, když nemáte vytížení. I když víte, že se do brány nedostanete, stejně musíte každý den trénovat naplno. A pak doufáte, že to jednou přijde. Já tomu v přípravě dával maximum, protože jsem věděl, že v Soluni chytám. Jen ze začátku jsem si to všechno musel osahat.

Jenže po dvaceti minutách dostanete gól z penalty.

Prvních patnáct minut jsme nehráli dobře a penalta byla vyústěním všeho. Takový je holt fotbal. Hodil jsem to za hlavu a snažil se dál dělat svoji práci. Škoda, že jsme nějaké šanci nevyužili, mohli jsme to soupeři ztížit.

Mimochodem, Douděrův zákrok před penaltou jste viděl jak?

Z mého pohledu to byl souboj tělo na tělo. Myslím, že během zápasu bylo víc momentů, které se daly pískat spíš.

Slávistický brankář Aleš Mandous se marně natahuje po střele Jannise Konstanteliase z PAOK Soluň v utkání Evropské ligy.

Co druhý gól, který způsobil Oscar trestuhodnou chybou při rozehrávce?

My si o přestávce řekli, že nebudeme ustupovat od kombinačního fotbalu. Myslím, že to bylo správně. Však i z toho autu, který jsme házeli, jsme vyjeli dobře. Jenže Oscarovi míč skočil, pak to hrál na dlouhou nohu a bylo. Ale nikdo mu to nezazlívá, protože příště nám zase pomůže.

Příště se v Evropské lize hraje s Malmö jen o prestiž. Jste vyřazeni.

Hrajeme o prestiž, ale taky za dres Slavie, což je to nejvíc. Půjdeme do toho naplno, abychom se odvděčili fanouškům. Hlavně těm, kteří za námi přijeli až do Soluně.

Je dost nezvyklé, že Slavia končí kolo před koncem.

Pro nás je to mrzutá novinka. V kabině jsou skleslé hlavy, ale musíme se dát do kupy a příští týden to rozbalit.