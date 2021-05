Šéf UEFA Čeferin je pro zavedení finálového turnaje v Lize mistrů

„Osobně bych rád, aby to tak bylo. Bylo by to skvělé,“ uvedl Čeferin. Připustil sice, že nápad má svoje pro a proti, ale vyjádřil přesvědčení, že šikovně zrealizovaný nápad by s sebou přinesl i vyšší příjmy. „Ale není to nic, co hoří. Tohle můžeme rozhodnout do roka,“ prohlásil Čeferin a přiznal, že formátu finálového turnaje přišel na chuť při loňském vyvrcholení prestižní soutěže.

V minulém ročníku musela Liga mistrů po dlouhém přerušení kvůli koronavirové pandemii rezignovat na tradiční formát play off s dvojzápasy systémem „doma - venku“ a dohrála se od čtvrtfinále k.o. systémem v Lisabonu. Závěrečným Final Four přitom běžně končí vrcholné klubové soutěže v dalších týmových sportech, jako jsou basketbal či házená.

Fotbalová Liga mistrů změní formát od sezony 2024/25. Bude mít 36 místo současných 32 účastníků a základní část se nebude hrát v tradičních skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy. Každý účastník bude mít garantováno minimálně 10 zápasů s 10 různými soupeři, pět doma a pět venku. Nejlepších osm týmů se automaticky kvalifikuje do vyřazovací fáze. Mužstva na deváté až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.