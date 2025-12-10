Obletovaný Rrahmani zpět v Rumunsku. Snad mi to v Craiově vyjde jako tenkrát

Sparťanský útočník Albion Rrahmani tenkrát v srpnu 2023 hrával za Rapid Bukurešť a při debutu dal dva góly. Nebylo to do sítě čtvrtečního soupeře Sparty v Evropské lize, ale jeho městského rivala, který využívá stejný stadion a má i takřka shodné jméno klubu.
Rrahmani si to moc dobře pamatoval, o vzpomínkách na předchozí angažmá mluvil na tiskové konferenci před čtvrtečním soubojem Sparty proti místnímu CS Universitatea Craiova. Tehdy se parádně předvedl proti klubu, který v názvu místo CS má FC.
Filipe Coelho, trenér Craiovy, o Spartě
„Nemyslete si, bude to nesmírně těžký zápas. Sparta je hodně známý tým, s evropskými poháry má spoustu zkušeností, loni byla v Lize mistrů.“
Naopak proti CS pozitivní bilanci nemá. Neskóroval, ani nevyhrál. „Zrovna jsem na to myslel. O to víc jsem teď motivovaný. Doufám, že se mi to povede zlomit,“ pronesl.
Je ve formě. Minulý týden rozhodl dva zápasy Sparty na hřištích soupeřů. Nejdřív v poháru proti Artisu Brno a pak v lize v Olomouci. Branky padly v samém závěru. „Pro útočníka, pro jeho sebevědomí je zásadní, když dává góly. Snad se mi bude dařit i dál.“
|
Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?
Pokud překonal slabší období, pro Spartu jen dobře. Za srpen dal osm branek, od září jen jednu, v ligovém derby. „Poslední dva měsíce byly složité. Musím bojovat a v každém zápase předvádět maximum,“ zdůraznil.
Když bude pokračovat, může se přiblížit číslům, která měl v Rapidu. V Bukurešti od léta 2023 působil rok a kousek. Dal osmnáct branek v osmadvaceti zápasech, přidal i šest asistencí.
V srpnu 2024 za sto milionů přestoupil do Sparty. Ale tak slavné to v jeho první sezoně nebylo. Ve všech soutěžích vstřelil deset branek ze čtyřiatřiceti zápasů, nyní už jich má jedenáct a ještě neskončil podzim.
|
Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?
„Vždycky je pro mě hezké být zase zpátky v Rumunsku. Strávil jsme tady krásný rok,“ vzpomínal. Pak nestíhal odpovídat na otázky rumunských novinářů, kteří se odmítali vzdát mikrofonu. Jen s ním se mohli ptát.
A vrátíte se sem? Jaké to v Rumunsku bylo? Sledujete Rapid, který je v lize na první místě? Ve finále baráže o mistrovství světa můžete s Kosovem narazit právě na Rumunsko. Jak vnímáte čtvrtečního soupeře z Craiovy?
Rrahmani odpovídal v angličtině, překladatel tlumočil jeho slova do rumunštiny.
„Možná se sem v budoucnu vrátím. Vlastně proč ne. Ale teď nikdo neví, co bude.“
„Sleduju skoro každý zápas Rapidu a věřím, že jim to půjde pořád a třeba ten titul udělají.“
„V baráži se může stát cokoli, je to play off na jeden zápas. Ano, můžeme hrát i proti Rumunsku. Pokud by to tak bylo, určitě by to byl skvělý zápas.“
|
I cesta peklem má smysl. Rrahmani věří tátově předpovědi: Sezonu budu mít lepší
„Craiova je velmi silný protivník, v lize patří ke špičce, v poslední době se jí daří i v pohárech. Věřím, že budeme dobře připravení, abychom vyhráli. Ale uvědomuju si, že to bude velmi složité, doma jsou hodně silní.“
Ze vzájemného utkání z března 2024 si pamatoval obránce Nicusora Bancua, který teď dělá kapitána. „Mají hodně kvalitních hráčů, ale Bancu byl z nich výborný.“
Spoluhráčům ze Sparty připomínal, že v Craiově panuje bouřlivá atmosféra. „Doufám, že přijde hodně lidí.“
Na minulý pohárový duel proti Mohuči dorazilo přes čtyřiadvacet tisíc, na víkendovou ligu proti Kluži o tisíc méně.
A kdo je ve čtvrtek favoritem? „My, to je jasné,“ loučil se Rrahmani.