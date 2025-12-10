Obletovaný Rrahmani zpět v Rumunsku. Snad mi to v Craiově vyjde jako tenkrát

Miloslav Novák
  18:18
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Rozhlédl se po modrých sedačkách na rozlehlých tribunách fotbalového stadionu Iona Oblemenca v Craiově a hned si vzpomněl: „Tady jsem hrál první zápas v rumunské lize a ještě mi vyšel.“

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje ze svého gólu v Olomouci. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Albion Rrahmani tenkrát v srpnu 2023 hrával za Rapid Bukurešť a při debutu dal dva góly. Nebylo to do sítě čtvrtečního soupeře Sparty v Evropské lize, ale jeho městského rivala, který využívá stejný stadion a má i takřka shodné jméno klubu.

Rrahmani si to moc dobře pamatoval, o vzpomínkách na předchozí angažmá mluvil na tiskové konferenci před čtvrtečním soubojem Sparty proti místnímu CS Universitatea Craiova. Tehdy se parádně předvedl proti klubu, který v názvu místo CS má FC.

Filipe Coelho, trenér Craiovy, o Spartě

„Nemyslete si, bude to nesmírně těžký zápas. Sparta je hodně známý tým, s evropskými poháry má spoustu zkušeností, loni byla v Lize mistrů.“

Naopak proti CS pozitivní bilanci nemá. Neskóroval, ani nevyhrál. „Zrovna jsem na to myslel. O to víc jsem teď motivovaný. Doufám, že se mi to povede zlomit,“ pronesl.

Je ve formě. Minulý týden rozhodl dva zápasy Sparty na hřištích soupeřů. Nejdřív v poháru proti Artisu Brno a pak v lize v Olomouci. Branky padly v samém závěru. „Pro útočníka, pro jeho sebevědomí je zásadní, když dává góly. Snad se mi bude dařit i dál.“

Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?

Pokud překonal slabší období, pro Spartu jen dobře. Za srpen dal osm branek, od září jen jednu, v ligovém derby. „Poslední dva měsíce byly složité. Musím bojovat a v každém zápase předvádět maximum,“ zdůraznil.

Když bude pokračovat, může se přiblížit číslům, která měl v Rapidu. V Bukurešti od léta 2023 působil rok a kousek. Dal osmnáct branek v osmadvaceti zápasech, přidal i šest asistencí.

V srpnu 2024 za sto milionů přestoupil do Sparty. Ale tak slavné to v jeho první sezoně nebylo. Ve všech soutěžích vstřelil deset branek ze čtyřiatřiceti zápasů, nyní už jich má jedenáct a ještě neskončil podzim.

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

„Vždycky je pro mě hezké být zase zpátky v Rumunsku. Strávil jsme tady krásný rok,“ vzpomínal. Pak nestíhal odpovídat na otázky rumunských novinářů, kteří se odmítali vzdát mikrofonu. Jen s ním se mohli ptát.

A vrátíte se sem? Jaké to v Rumunsku bylo? Sledujete Rapid, který je v lize na první místě? Ve finále baráže o mistrovství světa můžete s Kosovem narazit právě na Rumunsko. Jak vnímáte čtvrtečního soupeře z Craiovy?

Rrahmani odpovídal v angličtině, překladatel tlumočil jeho slova do rumunštiny.

„Možná se sem v budoucnu vrátím. Vlastně proč ne. Ale teď nikdo neví, co bude.“

„Sleduju skoro každý zápas Rapidu a věřím, že jim to půjde pořád a třeba ten titul udělají.“

„V baráži se může stát cokoli, je to play off na jeden zápas. Ano, můžeme hrát i proti Rumunsku. Pokud by to tak bylo, určitě by to byl skvělý zápas.“

I cesta peklem má smysl. Rrahmani věří tátově předpovědi: Sezonu budu mít lepší

„Craiova je velmi silný protivník, v lize patří ke špičce, v poslední době se jí daří i v pohárech. Věřím, že budeme dobře připravení, abychom vyhráli. Ale uvědomuju si, že to bude velmi složité, doma jsou hodně silní.“

Ze vzájemného utkání z března 2024 si pamatoval obránce Nicusora Bancua, který teď dělá kapitána. „Mají hodně kvalitních hráčů, ale Bancu byl z nich výborný.“

Spoluhráčům ze Sparty připomínal, že v Craiově panuje bouřlivá atmosféra. „Doufám, že přijde hodně lidí.“

Na minulý pohárový duel proti Mohuči dorazilo přes čtyřiadvacet tisíc, na víkendovou ligu proti Kluži o tisíc méně.

A kdo je ve čtvrtek favoritem? „My, to je jasné,“ loučil se Rrahmani.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
