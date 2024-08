Kosovský Lewandowski, eso pro Spartu. Pomůže Rrahmani do Ligy mistrů?

Fotbalová Sparta si před úterní cestou do švédského Malmö, kde rozehraje play off o Ligu mistrů, udělala radost. Po Rrahmanim dlouho toužila, čekala na vhodnou příležitost. A jakmile uzrál čas, po kosovském střelci sebevědomě chňapla.

Musí si být safra jistá, když za něj do Rapidu Bukurešť posílá čtyři miliony eur, tedy přibližně sto milionů korun. Dorovnala rekordní transfery do české ligy, za stejné peníze přicházeli do Slavie stoper Zima a záložník Stanciu.

Šlachovitého útočníka s bradkou a melírem stihla zapsat na evropskou soupisku, protože tuší, že už ve vyšponovaném dvojzápase se bude hodit. A najednou má v útoku pořádnou tlačenici: jedničkou je zatím ranař Olatunji, v úvodu sezony ve skvělé formě. Góly začal dávat i opomíjený Albánec Tuci, takže i reprezentant Kuchta skončil na lavičce.

A do toho Rrahmani, moderní typ: rychlý, dravý, šikovný, slušný hlavičkář.

Kosovský útočník Albion Rrahmani ještě v dresu Ballkani v pohárovém zápase na Slavii. V souboji atakuje Lukáše Provoda.

Koho vám připomíná? Doma v Kosovu mu říkají Lewa, podle polského střelce Lewandowského. Zatím velká nadsázka, ale kdo ví? Rrahmani je ročník 2000, takže prostor a čas ke zlepšení má.

Také jste měli ještě na začátku léta dojem, že se úspěšná Sparta z minulých dvou let může rozdrolit?

Za životní výzvou do Girony vyrazil kapitán Krejčí, který už ve čtvrtek zapsal první minuty ve španělské lize a čeká ho Liga mistrů.

Angažmá ve Feyenoordu Rotterdam si vydupal i kouč Priske, což fanoušky krajně znejistělo.

A spekulací o odchodech dál přibývalo: tahouna Haraslína prý láká Marseille, kluby ze Západu sledují produktivního Birmančeviče, změna už poněkolikáté láká střelce Kuchtu, obránce Preciado má nabídku z Evertonu, kolem stopera Vitíka krouží třeba Neapol, na brankáře Vindahla se vyptával Celtic.

Celá osa týmu na vodě. A posily? Dlouho jen Krasniqi, kosovský čipera. Jenže Sparta kritické dny ustála.

Kádr udržela pohromadě, naopak ještě posílila o dva obránce. V lize je stoprocentní. Do Ligy mistrů jí zbývá poslední krok.

A místo oslabení se povedlo dotáhnout přestup, se kterým už málokdo počítal.

Rrahmani, to může být eso, jímž Sparta přebije konkurenci. Zvlášť pokud si zvykne tak rychle jako v Rumunsku, kde hned v první sezoně zapsal sedmnáct gólů.

Klidně ho berte i jako důkaz, že válkou poznamenaná země sevřená mezi Srbskem, Severní Makedonií, Albánií a Černou Horou umí poslat do světa tuze zajímavé hráče. A že fotbalově roste, což poznává i Česko. Rychlonohý krajan Krasniqi se s Rrahmanim potká v jedné šatně už potřetí, a to nepočítáme reprezentaci, kam oba nakukují.

I Slavia si na Rrahmaniho myslela, ale nakonec cukla, protože Rapid jeho cenu vyšrouboval až na osm milionů eur. Doufal, že se chytí zájemci ze Západu, kterých bylo v první fázi dost. Do Bukurešti se jezdili dívat třeba skauti Benfiky Lisabon, Neapole nebo Brém.

Jenže ti mají na radaru spoustu hráčů a na Rrahmaniho nakonec nikdo z nich neukázal. Nejvážněji vypadal zájem skotských Rangers, ale ten trumfla Sparta. Překvapení?

Kosovský útočník Albion Rrahmani mává fanouškům Rapidu Bukurešť, nově se stal posilou pražské Sparty.

„Pro mě ani ne,“ poví kosovský novinář Uran Krasniqi. „Bylo jasné, že Albion poskočí do nějaké lepší soutěže, a ta česká má určitě vyšší úroveň než rumunská. Jediné, co se v Kosovu řeší, je, proč naše kluby prodávají hráče skoro zadarmo.“

Je fakt, že Rapid Rrahmaniho zhodnotil ukázkově: do Ballkani, kde si ho vyhlédl při zápasech Evropské ligy, poslal půl milionu eur, teď vydělal osminásobek.

A Sparta doufá, že i jí se mimořádná investice vrátí.