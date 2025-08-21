Zvedl se od stolu, s trochu vyděšeným výrazem zacouval ke dveřím a hezky mu určitě nebylo.
Sotva se dočkal prvního trenérského angažmá, už ho ultras Olimpije Lublaň vyháněli. Nesnesli, že šéfové vyhodili oblíbeného kouče Roberta Prosinečkiho, jehož místo zabral trenérský nováček ze Španělska.
O rok později už Rieru nadšeně vyvolávali, protože Olimpiji dovedl k prvnímu titulu po pěti letech. Připočtěte Slovinský pohár a dojde vám, že tenhle chlap musí něco umět.
Před zápasem s Chievem vyrazil na pokerový turnaj do Slovinska. Navzdory vyhazovu se ukázalo, že to nebyl úplně marný nápad: Riera to s kartami uměl, takže odjížděl s prémií v přepočtu téměř sto tisíc korun.