Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník

Premium

Fotogalerie 4

Albert Riera koučuje Celje. | foto: Profimedia.cz

David Čermák
  16:00
Na první pohled to byla docela obyčejná tisková konference před sezonou. Novináři, fotografové, kamery, pět pánů s mikrofony za stolem. Ten tmavovlasý a opálený v bílé košili zajímal reportéry zdaleka nejvíc, ale promluvit si s ním přišel ještě někdo jiný. Skupinka ramenatých hromotluků v kuklách a tmavých tričkách s logem klubu se nahrnula do tiskového sálu a začala hulákat: „Ven! Tebe tu nechceme.“ To musel Albert Riera zírat!

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zvedl se od stolu, s trochu vyděšeným výrazem zacouval ke dveřím a hezky mu určitě nebylo.

Sotva se dočkal prvního trenérského angažmá, už ho ultras Olimpije Lublaň vyháněli. Nesnesli, že šéfové vyhodili oblíbeného kouče Roberta Prosinečkiho, jehož místo zabral trenérský nováček ze Španělska.

O rok později už Rieru nadšeně vyvolávali, protože Olimpiji dovedl k prvnímu titulu po pěti letech. Připočtěte Slovinský pohár a dojde vám, že tenhle chlap musí něco umět.

Před zápasem s Chievem vyrazil na pokerový turnaj do Slovinska. Navzdory vyhazovu se ukázalo, že to nebyl úplně marný nápad: Riera to s kartami uměl, takže odjížděl s prémií v přepočtu téměř sto tisíc korun.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Rosenborg vs. MohučFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Rosenborg vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:00
  • 3.82
  • 3.59
  • 1.91
Midtjylland vs. KuopioFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Midtjylland vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:30
  • 1.15
  • 7.98
  • 15.20
Malmö vs. OlomoucFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Malmö vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 1.45
  • 4.25
  • 8.33
Wolfsberger vs. Omonia NikósieFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Wolfsberger vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 2.19
  • 3.16
  • 3.41
Häcken vs. KlužFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Häcken vs. Kluž //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 2.00
  • 3.40
  • 3.69
Győr vs. Rapid VídeňFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Győr vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
21. 8. 19:00
  • 3.02
  • 3.38
  • 2.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník

Premium

Na první pohled to byla docela obyčejná tisková konference před sezonou. Novináři, fotografové, kamery, pět pánů s mikrofony za stolem. Ten tmavovlasý a opálený v bílé košili zajímal reportéry...

21. srpna 2025

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Fiala chce fotbalové Euro v Česku. Je to vůbec možné? A co by bylo potřeba?

Když na to téma dostal Petr Fiala otázku, ujistil, že se nejedná o populistický krok. Vládní koalice SPOLU v programu uvedla, že Česká republika v budoucnu uspořádá fotbalové mistrovství Evropy. To...

21. srpna 2025  11:58

Přestup do Anglie je blíž. Stoper Krejčí už se prý dohodl na smlouvě s Wolves

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského celku nakročeno ještě...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  21.8 11:55

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Tak přece jen půjdou fotbalisté Hradce Králové do dalších zápasů, v nichž potřebují napravit neslavný vstup do sezony, s vytouženou posilou. Do jejich týmu se totiž po několika měsících vrací Tom...

21. srpna 2025  9:49

Celje? Běžci i technici, hodnotí Hapal. Soupeř před týdnem přivedl eso do útoku

Obrana fotbalistů ostravského Baníku musí být obzvlášť v pozoru. NK Celje, jejich soupeř ve 4. předkole Konferenční ligy, totiž v této sezoně nastřílelo už 30 gólů! V jedenácti zápasech. Ostravští do...

21. srpna 2025

Slovák Jakubko si vybral Teplice: Chtěl jsem posun do Česka

Jmenuje se to tady Ústecký kraj, ne Teplický kraj, popíchl před nedávnem svého silnějšího fotbalového konkurenta v regionu majitel druholigového Viagemu Přemysl Kubáň. Ligové Teplice na to vtipně...

21. srpna 2025  8:51

Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen

Ani v jednom z posledních šesti zápasů neinkasovali více než jednu branku, hned třikrát navíc udrželi čisté konto. Sparťanští fotbalisté se po červnovém návratu Briana Priskeho postupně zvedají...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

Vedení Slavie údajně přesvědčoval: „Kdyby si pro mě přišel jakýkoli klub v Evropě, zůstanu. Ale PAOK Soluň odmítnout nemůžu.“ Fotbalista Christos Zafeiris odehraje v Edenu poslední půlrok před...

21. srpna 2025  6:30

Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

Norský fotbalový svaz (NFF) věnuje výtěžek z prodeje vstupenek na říjnový zápas kvalifikace mistrovství světa proti Izraeli na humanitární pomoc v Pásmu Gazy, kde od začátku izraelské ofenzivy...

21. srpna 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.