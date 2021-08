Pan Záchrana radí CSKA, pomůže i v kvalifikaci proti Plzni?

Nyní už se uklidnil, loni navíc vyrazil na zajímavé angažmá, vydal se totiž do Bulharska, kde pracuje jako poradce majitelů CSKA Sofie. Právě s historicky nejúspěšnějším celkem tamní soutěže se Viktoria Plzeň utká v závěrečném předkole o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy.



Plzeň - CSKA Sofia ve čtvrtek od 19 hodin ONLINE

Pardew zdaleka není známý jen zmíněným incidentem, který navíc nebyl až tak strašný, jak se může zdát. „Napřed mi nadával, že jsem měkký. Pak vystrčil hlavu, a jako by mě šťouchl,“ vysvětloval před rokem v televizním rozhovoru David Meyler, někdejší fotbalista Hull City.

Devětapadesátiletý anglický odborník se v Premier League proslavil především jako kouč týmů ze spodku tabulky. Nikdy nedostal příležitost vést mužstvo z velké šestky, které by pomýšlelo na boje o příčky nejvyšší.

Charlton před patnácti lety ještě v lize zachránit nedokázal, West Ham ale dotlačil na deváté místo, zdevastované Crystal Palace rovněž posunul ze dna tabulky až do horní poloviny a s Newcastlem uhrál pátou příčku, díky čemuž získal cenu pro nejlepšího manažera anglické ligy.

Nyní už však Pardew netrénuje, aspoň zatím ne.

Po neúspěšné nizozemské anabázi, kdy se trápil v koronavirem poznamenané sezoně s Den Haagem, zamířil poměrně překvapivě do bulharské metropole.

„Nejsem zodpovědný za výsledky, ale za to, aby se klub rozvíjel a stoupal,“ popisoval Pardew svoji pozici. „Mám jasnou vizi, navíc nejsem pod tlakem, takže můžu být ke všem naprosto upřímný.“

Tentokrát už nemá smlouvu na šílených osm let, kterou kdysi podepsal v Newcastlu. Na Balkánský poloostrov nevyrazil kvůli penězům, spíš chtěl novou výzvu. Vyzkoušet si roli, kterou neznal, a předat své letité zkušenosti. Vždyť toho ve fotbale zažil už spoustu.

Momentálně by si přál, aby CSKA postavilo nový stadion. Ten současný, armádní, už moderním trendům nevyhovuje.

„Zároveň tu jsou ale relativně dobré tréninkové prostory. Musíme nutně rozvíjet mládežnickou akademii, do klubu přivádět lepší trenéry,“ líčil Pardew.

Touží po trofejích. Moc rád by pomohl vrátit do CSKA mistrovský titul, vždyť armádní klub na něj čeká už dlouhých třináct let. Převážně kvůli triumfům Ludogorce Razgrad, bulharského hegemona poslední dekády.

„Jsem tu, abych byl šampion. Nechci být druhý, to by pro mě neznamenalo vůbec nic. Ligu musíme vyhrát,“ hlásil před sezonou anglický poradce.

Co vymyslí Pardew v pohárovém souboji na Plzeň?