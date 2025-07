11:10

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu - Existuje omluva? To sotva. Existuje směr? Kdo ví. Fotbalová Sparta by si měla okamžitě přiznat, jestli náhodou dál nejde šejdrem. Chtěla by hrát na podzim v Evropě, v nejméně kvalitní a lehce přehlížené Konferenční lize, místo toho nestačí na Aktobe z Kazachstánu. Na promáčeném hřišti se nechala přetlačit. Vyprovokovat. Rozhodit. A za to, že prohrála jen 1:2, může děkovat norskému sudímu Hagenesovi, který v závěru viděl penaltu v Olatunjiho podklouznutí.