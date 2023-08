Řecká policie zatkla dalších pět Chorvatů v souvislosti s úmrtím fanouška Atén

Řecká policie zatkla při pokusu opustit zemi pět fanoušků Dinama Záhřeb, kteří jsou podezřelí z účasti v bitce s příznivci AEK Atény před úterním zápasem 3. předkola Ligy mistrů. Úřady o zadržení informovaly podle agentury AP den poté, co byl při potyčkách ubodán jeden z domácích příznivců. UEFA v reakci na to úvodní duel potenciálních soupeřů Sparty v play off Evropské ligy odložila.