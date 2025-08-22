Guľa po Spartě: Doma zkusíme zázrak. Haraslínovi vzkázal, ať si góly schová

Emotivně pobízel svoje svěřence pokaždé, co se jim povedl obranný zákrok, kterým zastavili postup sparťanských fotbalistů. S výkonem byl Adrián Guľa, trenér lotyšského týmu Riga FC, sice spokojený, na zvrat výsledku 0:2 do odvety ho ale bude potřebovat ještě lepší. „Doma se určitě pokusíme o zázrak,“ ujišťoval na tiskové konferenci v Praze.
Sparta soupeři v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy zatápěla od začátku, jenže příliš mnoho šancí zahodila nebo překombinovala.

„Byl to dobrý, ale těžký zápas. Po prvních pětadvaceti minutách jsme se prostředí konečně přizpůsobili a hru trochu vyrovnali,“ hodnotil Guľa.

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Úvodní gól lotyšský tým inkasoval po standardní situaci, kdy balon z rohu tečoval hlavou Kuchta. „Což bylo trochu laciné, vydrželi jsme větší šance a pak inkasujeme ze standardky,“ mrzelo slovenského trenéra, který v české lize vedl plzeňskou Viktorii.

„Pak nám chyběla kvalita v zakončení, když už jsme se do zápasu dostali. Zabijácký instinkt v poslední třetině, který by nás dostal do lepší pozice,“ líčil. Vyloženě velké příležitosti Riga neměla, přesto hrála nepříjemně a agresivně.

A naopak sparťané své šance pálili.

„Nebyli jsme překvapení, známe kvalitu soupeře, je to velká značka a musíte vnímat celkový obrázek zápasu. Sparta dobře brání a nepouští nás do takových možností. Museli jsme na ni takticky reagovat, což nám také nepomohlo,“ dodal holohlavý kouč.

„Navíc jsme dostali nešťastný gól po nákopu. Vím, že Albion (Rrahmani) je silný hráč v těchto situacích, ale měli jsme to vyřešit,“ litoval.

Trenér Rigy Adrian Gula předvádí své schopnosti s míčem před utkáním na Spartě.

Po zápase si povídal se sparťanským kapitánem Lukášem Haraslínem, kterého zná ze slovenské jedenadvacítky. „S Lukym jsme se bavili, že mohl dát nějaké góly a já jsem mu říkal, ať si je nechá na Duklu a jiné zápasy. Jsem rád, že jsem mohl pozdravit jeho i jiné chlapce. Bylo to fajn co se týče vztahů, ale výsledkově ne,“ hlesl Guľa.

Doma v hlavním městě Lotyšska ho čeká spousta práce. Sparta bude znovu favoritem na vítězství a následně postup do základní fáze Konferenční ligy. „Druhý gól změnil hodně,“ kývl padesátiletý trenér. „Doma kvalitu máme, otočit 0:1 by bylo snažší, ale může se stát cokoli. Sparta je venku zranitelnější. Pokusíme se dát rychlý gól a vytvořit klukům lepší plán, abychom mohli bojovat o zázrak.“

Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník

Premium

Na první pohled to byla docela obyčejná tisková konference před sezonou. Novináři, fotografové, kamery, pět pánů s mikrofony za stolem. Ten tmavovlasý a opálený v bílé košili zajímal reportéry...

21. srpna 2025

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

