Guľa po Spartě: Doma zkusíme zázrak. Haraslínovi vzkázal, ať si góly schová

Sparta soupeři v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy zatápěla od začátku, jenže příliš mnoho šancí zahodila nebo překombinovala.
„Byl to dobrý, ale těžký zápas. Po prvních pětadvaceti minutách jsme se prostředí konečně přizpůsobili a hru trochu vyrovnali,“ hodnotil Guľa.
Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru
Úvodní gól lotyšský tým inkasoval po standardní situaci, kdy balon z rohu tečoval hlavou Kuchta. „Což bylo trochu laciné, vydrželi jsme větší šance a pak inkasujeme ze standardky,“ mrzelo slovenského trenéra, který v české lize vedl plzeňskou Viktorii.
„Pak nám chyběla kvalita v zakončení, když už jsme se do zápasu dostali. Zabijácký instinkt v poslední třetině, který by nás dostal do lepší pozice,“ líčil. Vyloženě velké příležitosti Riga neměla, přesto hrála nepříjemně a agresivně.
A naopak sparťané své šance pálili.
„Nebyli jsme překvapení, známe kvalitu soupeře, je to velká značka a musíte vnímat celkový obrázek zápasu. Sparta dobře brání a nepouští nás do takových možností. Museli jsme na ni takticky reagovat, což nám také nepomohlo,“ dodal holohlavý kouč.
„Navíc jsme dostali nešťastný gól po nákopu. Vím, že Albion (Rrahmani) je silný hráč v těchto situacích, ale měli jsme to vyřešit,“ litoval.
Po zápase si povídal se sparťanským kapitánem Lukášem Haraslínem, kterého zná ze slovenské jedenadvacítky. „S Lukym jsme se bavili, že mohl dát nějaké góly a já jsem mu říkal, ať si je nechá na Duklu a jiné zápasy. Jsem rád, že jsem mohl pozdravit jeho i jiné chlapce. Bylo to fajn co se týče vztahů, ale výsledkově ne,“ hlesl Guľa.
Doma v hlavním městě Lotyšska ho čeká spousta práce. Sparta bude znovu favoritem na vítězství a následně postup do základní fáze Konferenční ligy. „Druhý gól změnil hodně,“ kývl padesátiletý trenér. „Doma kvalitu máme, otočit 0:1 by bylo snažší, ale může se stát cokoli. Sparta je venku zranitelnější. Pokusíme se dát rychlý gól a vytvořit klukům lepší plán, abychom mohli bojovat o zázrak.“