Zklamaný Guľa: Takticky velmi slušný výkon, na takovém zápase ale má být VAR

Jenže technologie na duelech 2. předkola Ligy mistrů k dispozici není, a tak verdikt portugalského rozhodčího Luise Godinha nikdo rozporovat nemohl.

A popravdě: i kdyby VAR na zápase byl, samotný penaltový střet by asistenti u monitoru jen těžko mohli rozporovat. Nejednalo se o zjevné pochybení, i když plzeňský trenér Guľa tvrdí: „Té situaci předcházelo otočené autové vhazování, míč pak propadl jen proto, že byl ve vzduchu Limberský faulovaný.“

„Následně jejich hráč spadl... Byla to mikrosituace, kterou by na téhle úrovni v Lize mistrů měl posuzovat VAR. To bychom to pak asi dokázali celé lépe vstřebat. Musíme se podívat, zda se tomu dalo zabránit,“ doplnil slovenský kouč.

Je z vás cítit velké zklamání.

Fotbal nám ukázal velmi krutou tvář. Proti kvalitnímu mužstvu do poslední chvíle vedete, jste deset dvacet sekund, jednu situaci od postupu. Hodně nás to bolí. Ale zároveň věřím, že nás to semkne, že budeme velmi soudržní a dostaneme se alespoň do Evropské ligy. Chlapci předvedli velmi slušný taktický výkon.

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Byli jsme velmi kompaktní, podařilo se nám dobře zahustit střed hřiště. V úvodu jsme přečkali tlak soupeře a hru vyrovnali - po tom našem gólu jsem byl už přesvědčený, že utkání dotáhneme k postupu.

Jenže inkasovali jste z penalty a pak hned i zkraje prodloužení. Tým byl pozdním gólem viditelně opařený.

Ano, v první části to bylo cítit, zamávalo to s námi. Museli jsme trochu přeskupit řady, protože nám v tu chvíli chyběl typický hrotový útočník, ale nakonec si to sedlo. Vždyť jsme měli dvě dobré možnosti, ta šance Milana Havla za stavu jedna dva byla stoprocentní.

Jak moc vás v utkání limitovalo, že vám kvůli zranění chyběl útočník Tomáš Chorý?

Bohužel není zdravotně v pořádku, na hrotu jsme neměli ani Kayambu a bylo to cítit. Mohl to být zřejmě jeden z těch malých dílků, jeden z důvodů naší porážky.