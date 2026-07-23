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Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi

Radomír Machek
  22:41
Gólman Hradce Králové Adam Zadražil

Gólman Hradce Králové Adam Zadražil | foto: Anna Kristová, MAFRA

Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal k tomu ještě několik podařených zákroků a Norům tím připomněl, kdo si v minulém ročníku české ligy odnesl nejvíce čistých kont. Také díky jeho přičinění má Hradec dobře nakročeno k postupu do 3. předkola Evropské ligy.

„Jsem rád, že jsem penaltu chytil a odčinil tím, že jsem ji zavinil,“ vypravoval gólman po překvapivé výhře v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy.

Nejdřív to ale nevypadalo tak jasně, že šlo o faul na penaltu, jak byste situaci popsal vy?
Přišel míč ze strany na jejich útočníka, který zabíhal do nebezpečné kapsy. Proto jsem šel klukům pomoct, protože by hlavičkoval někde zprostředka branky, což by pro mě byla těžká pozice. Zkusil jsem míč sebrat, ale byl jsem tam pozdě a dal mu trochu ťafku na spánek.

Penaltu kopal Hjerte Dahl, největší hvězda Tromsö, o kterém se hodně mluví díky nabídkách velkých klubů. Měl jste ho na penaltu načteného?Právě že moc ne. Sice jsme se jejich střelce penalt snažili řešit, ale oni jich moc nekopali, navíc každý z nich jen jednu, takže se to těžko četlo.

Jak jste to řešil přímo na hřišti?
On na mě koukal, proto jsem do poslední chvíle čekal, kam se mu hnout a naštěstí to vyšlo, dal to na stranu, na kterou jsem skočil.

Co zákrok Filipa Čiháka před penaltou, kterým míč vyrazil z brankové čáry?
Kdyby ho nevyrazil, tak by to byl gól a ne penalta, kterou jste pak chytil...On je takový můj druhý brankář (smích), bloků tam měl víc. Ale klobouk dolů před celou obranou, odehráli to skvěle.

Výborných zákroků jste kromě penalty měl několik, který byl podle vás nejtěžší?
Paradoxně nejtěžší střela byla ta, která nakonec přišla po ofsajdu. Ta totiž vyletěla skrz Fandu Čecha, což jsem vůbec nečekal. Čekal jsem, že půjde do pravé strany branky a najednou to letělo doleva. Reagoval jsem proto nohou a ne rukama, za což by mě trenéři brankářů asi moc nepochválili. Naštěstí to ale byl ofsajd.

Zápas svým gólem rozhodl Mike Van Buren po sólu přes půl hřiště. Co na něj říkáte?
Když jsem viděl, jak si to prohodil jesličkami a utíkal sám na branku, tak jsme si říkal: „Miku ukaž, co je v tobě.“ On to ukázal a trochu mi připomněl Messiho, který si to takhle nějak podobně navádí z druhé strany na levačku a pak to uklidí k tyči. Podle mě podobná situace.

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl van Buren

Jaké těžké bylo bránit Nory, hlavně v prvním poločase jste měli problémy ve středu hřiště?
Oni nás v prvním poločase přehrávali po stranách, my jsme si k tomu o přestávce něco řekli, změnili jsme vystupování proti nim a napadání. Už to neobíhal to Pišta Mihálik, ale střední záložník, jim to dělalo problémy a hry se tím vyrovnala, už nás tolik nepřehrávali.

Co umělý trávník, na kterém se zápas hrál? Bylo těžké si na něj zvyknout, zdálo se, že míč moc neodskakuje?
Je to úplně jiná umělka, než jakou máme u nás. Když jsme na ní den před zápasem trénovali, tak jsme se s ní dost těžko sžívali. Míč po ní tak zvláštně plave, když se dá pomalejší, tak jak je to vysoké, tak zvláštně ujíždí do strany. Takže když jsem v zápase míč odkopával poprvé, měl jsem ho najednou daleko od sebe a kopl ho do diváků. Postupem času jsme se s tím sžili a nedělalo nám to problém.

Co pro vás tahle výhra znamená?
Určitě jsme s výsledkem spokojení, protože Tromsö je velmi silný tým, předvedlo to i v zápase. Pohárový poločas 1:0 je pro nás dobrá výchozí pozice pro odvetu, věřím, že doma na náš výkon z toho druhého poločasu tady navážeme a podaří se nám jít dál.

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