Hradecký Vlkanova: Umar? Tichý, ale super kluk. Věřím, že si doma splníme nečekaný sen

Co se podle vás změnilo na hře vašeho týmu právě příchodem vás střídajících hráčů?
Líp jsme drželi míč, všichni jsme hru oživili, vytvořili jsme si šance. Nikdo se nebál hrát, napadat jejich rozehrávku hodně vysoko a bylo vidět, že máme víc sil. Počasí bylo hodně těžké, Řekové už byli unavení. A bylo vidět, jakou kvalitu máme na lavičce, že když z ní pošleme nové hráče a jsme čerství, tak i s takovým týmem, který nás prvních dvacet minut druhé půle tak mačkal, dokážeme průběh zápasu otočit.
Gólově to dokonal mladý Umar, pro kterého to jsou první dva góly v dresu Hradce. Co na něj říkáte?
Super kluk, dneska byl oceněný tím, že dohrával situace. Čekal na odraz, šel si za tím, druhý trochu se štěstím, ale může nám hodně pomáhat.
Co případné ofsajdy u vašich gólů? Nebáli jste se, že kvůli nim nebudou platit?
Musím říct, že u prvního jsem se opravdu bál. Přišlo mi, že Umar je za stoperem a neviděl jsem do strany, kde byl ještě jeden obránce.
První Umarova trefa 👇 pic.twitter.com/WgVCwA1u1v— TV Tipsport (@tvtipsport) August 20, 2026
V poslední době se o Umarovi hodně mluví, jaký je v kabině?
Spíš tišší, moc se neprojevuje. Snažíme se ho co nejvíc začlenit, hrát s ním různé fotbalové hry, aby se tím bavil, aby ukázal, co v něm je. Je velmi hodný, pomáhá se vším, ptá se, co může udělat, nosí věci. Super kluk.
Za stavu 0:0 jste mohl dát gól i vy, proč to nevyšlo?
Dan Trubač mi to výborně dal, já chtěl hlavně trefit branku, ale bylo to trochu výš, než jsem chtěl. Vzal jsem to asi trochu víc kotníkem.
Věřil jste, že by mohl přijít takový závěr?
Měli jsme možná výhodu v tom, že když jsme přišli na hřiště, měli jsme čistší hlavu než kluci, kteří tam byli a kteří měli hlavu možná trochu dole. Je fajn, že jsme do toho takhle vstoupili a hlavně že jsme dokázali chytit tempo. Domácí byli v tu chvíli nahoře, najednou si s tím hráli a když jsme na ně vletěli, tak nám míč odevzdali. Důležité bylo hlavně, že jsme pak míč dokázali nahoře udržet. Využili jsme možná i toho, že když dali na 2:0, tak si mysleli, že už je hotovo. Byli uvolnění asi až moc a to je zatáhlo.
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Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar
Také vám pomohlo, že jste konečně dali gól, proti Besiktasi v předchozím předkole Evropské ligy se vám to nepovedlo.
Je pravda, že nám to tam teď nepadalo, hlavně v prvním zápase s Besiktasem jsme měli dost šancí. Co se nám teď povedlo, to jsou přesně ty momenty, kdy se to může otočit. Když dáte dva trochu slepené góly, možná ne tak hezké.
Vám dal oba góly Tetteh, loni vstřelil také v Evropě tři Plzni, jak těžko se brání?
Věděli jsme, co loni Plzni udělal. Pamatuji si, jak dal Karlu Spáčilovi housle, pak běžel z půlky sám na branku a dal gól. Je silný, těžko se brání, je těžké se k němu dostat. Škoda, že se dokáže takhle protlačit i ve vápně.
Umar hrdinou! Gólem v 90+6. minutě navázal na trefu z 89. minuty a zařídil Hradci cennou remízu 2:2. 🎬 pic.twitter.com/ydoUlggOeb— TV Tipsport (@tvtipsport) August 20, 2026
Nezatrnulo vám v prvním poločase, když po souboji právě s Tettehem musel být dlouho ošetřován brankář Zadražil?
Zatrnulo, nevěděli jsme, co se přesně stalo. Pak se ukázalo, že dostal do žeber. Je to velký, vesnický chlap, který si poradí.
Jak se hrálo na tak rozlehlém stadionu, jakým ten olympijský je?
Spíš trávník byl trochu jiný, zvláštní, vypadalo to spíš jako na golfovém hřišti. A rozlehlý stadion? Každý na tom už někdy hrál, dá se na to zvyknout.
Co vás čeká za týden? Bude to pro všechny velký zápas, pro Hradec možná největší.
Je pravda, že takový tady nebyl, pro Hradec asi největší opravdu bude. Tohle je nadstavba, doufám, že po něm budeme mít ještě víc zápasů, takže věřím, že to zvládneme. Bude zase plno, věřím, že lidi přijdou tak nadšení, jako jsme my. A že splníme sen, který ještě nedávno nikdo nečekal.