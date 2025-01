Ševínského ostrá premiéra. A česká rodina má unikátní zápis v Lize mistrů

Dvacetiletý stoper měl ve středu pozdě večer za sebou premiéru za Spartu. A první start si odbyl v Lize mistrů v Leverkusenu (0:2), kde proti sobě měl vedle českého útočníka Patrika Schicka ještě zmíněného Wirtze, v současného době nejlepšího německého fotbalistu.

„Ty jeho kličky. Jak mi to jednou zasekl doprava, pak hned doleva, to se u nás v lize nevidí. Jsem rád, že jsem mohl hrát,“ líčil Ševínský.

Bylo to překvapení, když se na závěrečný zápas v základní fázi Champions League objevil v sestavě. Do té doby odehrál jen šestnáct prvoligových zápasů na půlročním hostování v Liberci.

Jen co ho v pondělí mateřský klub přeregistroval zpátky k sobě, Ševínský tušil, že půjde do hry. „Podle nácviků to vypadalo, že bych měl hrát,“ poznamenal.

S dalšími stopery Sörensenem, Vitíkem a Panákem, místo kterého nakonec nastoupil, se bavil co a jak. A pak vyběhl do třicetitisícového kotle v Leverkusenu. „Neříkám, že to ode mě bylo nejlepší, ale cítil jsem se dobře. Nervózní jsem byl jen cestou na stadion v autobuse, na hřišti jsem se soustředil už jen na svůj výkon.“

Obavy neměl. „Někdy je do toho lepší skočit po hlavě, než se rozehrávat postupně.“

„Takovým hráčům musíte věřit. Hodně mě potěšil. Setkával jsem se s pochybami, že je neprověřený a nezkušený, ale má za sebou velmi dobrý půlrok na hostování, nějakou dobu už s námi trénuje a osvědčil se. Tohle je další krok, ale já jsem velmi spokojený,“ chválil trenér Lars Friis.

Fotbalisté Sparty před utkáním Ligy mistrů s Bayerem Leverkusen.

Nejvíc se v soubojích potkával se Schickem. „Byl to těžký úkol. Takového útočníka v české lize nepotkáte.“

Ve druhé půli ho drsně obral o míč, až Schick chvíli zůstal ležet. „Asi tak dvakrát mi mohl vynadat, ale nic mi neřekl. Někdy útočníka přibrousit musíte, aby mu to nechutnalo. I to je můj úkol.“

Sparta se většinu zápasu bránila, byla zatažená a Ševínský měl kolem sebe vždycky podporu spoluhráčů. „Věděl jsem, že do defenzivy bude dobrý, vyhrával souboje a byl dominantní. A na míči? I tam to bylo super, je to odvážný mladík,“ řekl kouč Friis.

Otcové se syny v novodobé Lize mistrů George Weah - Timothy Weah

- Timothy Gheorghe Hagi - Ianis Hagi

- Ianis Carles Busquets - Sergio Busquets

- Sergio Danny Blind - Daley Blind

- Daley Patrik Kluivert - Justin Kluivert

- Justin Peter Schmeichel - Kasper Schmeichel

- Kasper Paolo Maldini - Daniel Maldini

- Daniel František Ševínský - Adam Ševínský

- Adam Lilian Thuram - Marcus a Khéphren Thuram

- Marcus a Khéphren Enrico Chiesa - Federico Chiesa

- Federico Diego Simeone - Giovanni a Giuliano Simeone

Povedený výkon z Leverkusenu mu pomůže v boji o místo v sestavě. Jeho nejbližším konkurentem na pozici středního stopera je kapitán Filip Panák. Na další dvě místa aspirují Vitík, Sörensen, Cobbaut, Ross, Zelený a Uchenna. „Moc si vážím toho, že můžu být mezi tak skvělými hráči. Pro mě je to neuvěřitelné.“

Bezprostředně po zápase v Leverkusenu stihl prohodit pár slov s otcem, který Ligu mistrů hrával za Plzeň.

Najdete mezi Čechy jinou rodinu, z níž by nejprestižnější evropský pohár v jeho moderní éře hrál otec a syn? „Nemám tušení, jestli jsme jediní. Každopádně je to hezký, ne?“ smál se Adam Ševínský.