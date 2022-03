Bratři v triku, ušetříme střídání? Jak Slavia protočila šestnáctiletá dvojčata

Pro rakouské skauty to musel být trochu šok. Ať se na Slavii připravovali jakkoli pečlivě, teenagera s třiatřicítkou na zádech v základní sestavě čekat nemohli.

Adam, o dvě minuty starší z dvojčat, naskočil od první minuty na pravém křídle, když na poslední chvíli vypadl zraněný Schranz. V prvním poločase nezklamal a kdyby hlasatel neohlásil, že ho do druhé půle střídá bratr, možná by ani nikdo nic nepoznal.

„O pauze jsme si chtěli připravit kvíz, jestli zjistíte, že jsme je vyměnili,“ vtipkoval trenér Jindřich Trpišovský. „Ale skočilo nám do toho, že mají A a M na dresu. Zvažovali jsme, že jim dáme jeden dres a ušetříme tím střídání, protože by si té změny nikdo nevšiml.“

Kdo ví, jestli by dva bratry v jednom triku zaregistrovali hráči Lince. Pudilovi jsou si skutečně téměř k nerozeznání podobní. Hustá ofina, rychlé nohy, šikovní s míčem - tak je můžete mít nakoukané z dorosteneckých zápasů, kde vyčnívají. Jen jeden podstatný rozdíl najdete: Adam kope do míče pravačkou, Miloš je levák.

Snad proto šel do utkání od úvodu prvně jmenovaný, aby nemusel vpravo hrát přes nohu. Když šel v poločase na hřiště Miloš, od trenérů slyšel: Chceme od tebe to samé, co od bráchy, jen se snaž balon navádět do středu.

„Měl jsem se taky lépe pohybovat, brácha tam měl chybičky, ale to se stává. Jsem rád, že jsem mohl naskočit,“ zářil po zápase Miloš. Ten se mohl hned při premiéře zapsat do historie gólem, ale v situaci na hraně ofsajdu na brankáře Schlagera nevyzrál.

„Mohl jsem tam jít důrazněji, mohl jsem si to hodit na pravačku. Chtěl jsem mířit gólmanovi mezi nohy, nevyšlo to. Alex Bah to dobře dohrál, škoda že trefil jen tyč. Příště bych to udělal určitě líp,“ přemítal. „Ale je to celé neskutečné. Na to, že je mi šestnáct... to jsem fakt nečekal. Nastoupit za áčko byl můj sen, moc jsem si to užil.“

Slávistický debutant Adam Pudil v souboji s Rennerem z Lince v osmifinále Konferenční ligy.

I když Adam odehrál jen poločas a jeho bratr a náhradník v jednom šel ze hry osm minut před koncem, Trpišovský dvojčata pochválil. Aby ne, v šestnácti letech v nich má Slavia budoucnost.

„V první řadě patří uznání lidem, kteří je sem z Jeseníku před třemi lety přivedli,“ děkoval Trpišovský. „Sledujeme je od léta, občas si je bereme do tréninku. I když jim teprve v dubnu bude sedmnáct, mají velké předpoklady pro náš fotbal. Oba to na svůj věk zvládli skvěle. Adam u prvního gólu, Miloš se několikrát vrátil skvěle do defenzivy. Jsme rádi, že nám pomohli ve složité situaci.“

Dvojčatům muselo tohle hodnocení znít krásně. I proto Miloš zadoufal: „Snad takových příležitostí bude víc. S bráchou jsme si o tom povídali, nečekal to ani jeden z nás. Děkujeme za tuhle možnost.“

Slavia zase děkuje Supíkovicím - za trojitou dodávku fotbalové kvality.