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Nikdo se nebál, odvedli jsme fantastickou práci, řekl nadšený sparťan Karabec

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  23:26
Adam Karabec na vrcholu slavících sparťanů během úvodního duelu 3. předkola...

Adam Karabec na vrcholu slavících sparťanů během úvodního duelu 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Při jednom z devíti rohů se Corentin Tolisso na oko obořil na Adama Karabce. „Ještě jednou do mě strčíš a spadnu. Bude penalta.“ Humornou historku dával k dobru sparťanský záložník po úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů, v němž fotbalová Sparta porazila Lyon 2:1.

Karabec a Tolisso jsou kamarádi. Spřátelili se během angažmá českého záložníka v uplynulé sezoně v Lyonu.

„Pro mě byl něco jako mentor. Co on fotbalu obětuje, co on mu dává, čeho dosáhl a na jaké úrovni pořád hraje. Mám k němu velký respekt,“ vykládal Karabec.

A teď se potkali zase. Jako soupeři. Tolisso se nakonec penalty dočkal po zákroku Ševínského na Opendu, ale v 67. minutě za stavu jedna jedna ji neproměnil. A o dvě minuty později dala druhý gól Sparta.

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„Musím přiznat, že při penaltě mi dobře nebylo. Zrovna jsme vyrovnali, dostali se do zápasu a zase taková rána. Naštěstí ji nedal a my šli zase nahoru,“ řekl Karabec.

A vzápětí jste rozhodli. Berete výsledek, nebo vás spíš mrzí spousta neproměněných šancí?
Před zápasem bychom výhru o gól brali všemi deseti. Ale takhle po zápase to mrzí. Mohli jsme dát další tři góly. Chyběl kousek. Měli jsme velké šance, dvě branky nám neuznali kvůli ofsajdu. Ale i tak je to dobrý výsledek.

Bude stačit na postup?
U nich to pro nás bude těžší zápas. Když se nebudeme bát... Dneska se nebál nikdo, odvedli jsme fantastickou práci. Postup je reálný.

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Po půli jste prohrávali, dali si vlastní gól, přitom jste mohli o tři branky vést. Jak kruté to bylo?
Hodně smolné. Sám jsem si říkal, že tohle se může stát jenom nám. Jsem pyšný na to, jak jsme to pak zvládli. Nezbláznili jsme se z toho, nepolevili jsme, hráli pořád stejně a byli jsme odměněni.

Sparta hrála v pohárech s Lyonem v posledních letech několikrát, ale porazila ho poprvé. Můžete ovlivnit právě odvetu?
Je to prostě fakt, nic to neovlivní. Každopádně výsledek i způsob, jak jsme to odehráli, nám dodá sebevědomí. To je pro nás důležité. Víme, že můžeme odehrát velké zápasy na téhle úrovni.

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V Lyonu jste rok působil, těšil jste se na něj?
Nejdřív jsem radost moc neměl, ale pak se to pomalu otáčelo. A v posledních dnech jsem se těšil už hodně. A tím, jak to dopadlo, jsem nadšený.

Jaké bylo setkání s bývalými spoluhráči?
Mám tam pořád hodně kamarádů, takže jsem si je obvolal. Rád jsem všechny zase viděl, i realizační tým. Doufám, že oni mě taky. Mám s nimi super vztah.

Překvapil vás Lyon?
Věděli jsme, že budou rozehrávat zezadu, ale my jsme jim to díku presinku ztížili. Myslel jsem si, že budou víc držet míč, ale my jsme je dobře napadali a moc jsme jim nedovolili.

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Benfica Lisabon
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Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
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