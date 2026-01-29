Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.
Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat. Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.
Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn. Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.
Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při dnešní výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně. Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.
Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy. Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.
Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili. Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.
Raduje se Nottingham, Rangers nepostoupili
Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus. Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.
Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu. Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.
Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře. Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl dnes jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.
Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.
V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.
Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.
Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů – Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.
Fotbalová Evropská liga
8. kolo
Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Aston Villa - Salcburk 3:2 (0:1)
Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)
Celtic Glasgow - Utrecht 4:2 (3:1)
CZ Bělehrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)
FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)
FCSB - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)
Deventer - Braga 0:0
Genk - Malmö 2:1 (1:1)
Lille - Freiburg 1:0 (0:0)
Ludogorec Razgrad - Nice 1:0 (1:0)
Lyon - PAOK Soluň 4:2 (1:1)
Maccabi Tel Aviv - Boloňa 0:3 (0:1)
Midtjylland - Dinamo Záhřeb 2:0 (0:0)
Nottingham - Ferencváros Budapešť 4:0 (2:0)
Panathinaikos Atény - AS Řím 1:1 (0:0)
Sturm Štýrský Hradec - Brann Bergen 1:0 (0:0)
Stuttgart - Young Boys Bern 3:2 (2:1)