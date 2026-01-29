Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i Sporting Braga s brankářem Lukášem Horníčkem, který při bezgólové remíze v Deventeru udržel pošesté čisté konto. Týmy na 9. až 24. místě, mezi nimi i Viktoria Plzeň, budou hrát 19. a 26. února první kolo vyřazovací části, soupeře jim určí páteční los.
Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.

Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat. Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.

Adam Karabec proti PAOKu nedal penaltu, vzápětí ale vstřelil branku.

Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn. Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.

Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při dnešní výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně. Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.

Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy. Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.

Martin Vitík (vpravo) přihlíží souboji Federica Bernardeschiho z Boloni a Roye Reviva z Tel Avivu,

Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili. Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.

Raduje se Nottingham, Rangers nepostoupili

Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus. Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.

Morgan Gibbs-White iz Nottinghamu bojuje o míč v zápase s Ferencvarosem.

Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu. Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.

Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře. Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl dnes jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.

Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.

V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.

William Gomes z Porta se snaží odzbrojit Gassamu z Rangers.

Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.

Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů – Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.

Fotbalová Evropská liga

8. kolo

Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš.

Aston Villa - Salcburk 3:2 (0:1)
Branky: 65. Rogers, 76. Mings, 87. Jimoh-Aloba - 33. Konaté, 49. Yeo.

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)
Branky: 17. Antony, 32. Ezzalzúlí - 77. Tengstedt.

Celtic Glasgow - Utrecht 4:2 (3:1)
Branky: 6. Nygren, 10. vlastní Viergever, 19. Engels z pen., 66. Trusty - 44. De Wit, 62. Blake.

CZ Bělehrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)
Branky: 89. Duarte - 87. López.

FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)
Branky: 27. Mora, 36. Moura, 41. vlastní Fernandez - 6. Gassama.

FCSB - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)
Branky: 71. Cisotti - 19. Yüksek.

Deventer - Braga 0:0

Genk - Malmö 2:1 (1:1)
Branky: 45. Heymans z pen., 82. Karetsas - 4. Ali.

Lille - Freiburg 1:0 (0:0)
Branka: 90.+2 Giroud z pen. ČK: 74. Eggestein (Freiburg).

Ludogorec Razgrad - Nice 1:0 (1:0)
Branka: 42. Stanič.

Lyon - PAOK Soluň 4:2 (1:1)
Branky: 34. Himbert, 55. Merah, 88. Karabec, 90.+3 Gomes - 20. Jakumakis, 67. Meité. ČK: 41. Konstantelias (PAOK).

Maccabi Tel Aviv - Boloňa 0:3 (0:1)
Branky: 35. Rowe, 47. Orsolini, 90.+4 Pobega.

Midtjylland - Dinamo Záhřeb 2:0 (0:0)
Branky: 49. Čo Ku-song, 74. Bak.

Nottingham - Ferencváros Budapešť 4:0 (2:0)
Branky: 21. a 55. Igor Jesus, 17. vlastní Ötvös, 90. McAtee z pen.

Panathinaikos Atény - AS Řím 1:1 (0:0)
Branky: 58. Taborda - 80. Ziólkowski. ČK: 15. Mancini (AS Řím).

Sturm Štýrský Hradec - Brann Bergen 1:0 (0:0)
Branka: 85. Kiteišvili.

Stuttgart - Young Boys Bern 3:2 (2:1)
Branky: 6. Undav, 7. Demirovič, 90. Andrés - 42. Gigovič, 57. Lauper.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

