Proč jsme zaspali? Vůbec nevím, jak si to vysvětlit, kroutil hlavou Hložek

Ani on nechápal, proč tým prospal začátek zápasu, během pětadvaceti minut dostal dva góly a pak jen marně dotahoval ztrátu, kterou začal nabírat už v prvním zápase, který doma prohrál 0:1.

Čím si to vysvětlujete? Lekli jste se bouřlivé atmosféry, kterou domácí fanoušci vytvořili?

Vůbec nevím, jak bych si to vysvětlil. Řekli jsme si, že je chceme nahánět, že s tím výsledkem z domácího prostředí chceme něco udělat a hlavní bylo udržet nulu, což se nám nepovedlo. Dostali jsme na začátku dva blbé góly, pak se to už těžko dohánělo.

V pohárech se vám nedařilo dávat góly ve venkovním prostředí, první jste dali až tady. Je to hlavní důvod, proč končíte?

Je to problém, ano. Nedařilo se nám to v předchozích zápasech, dnes až na konci. Brzdilo nás to.

Sparťanské výkony na jaře zatím nejsou dobré, výsledky taky ne. Jste hodně frustrovaní?

Neřekl bych frustrovaní, ale zklamaní určitě. Po prohře i po výkonu. Ale musíme se soustředit na další zápas. V neděli vyhrát a najet na vítěznou vlnu.

Od vás osobně se čeká, že ofenzivu potáhnete. Řekněte: čím to, že tým teď není tak produktivní jako dřív?

Jak říkáte, nejsme v ofenzivě silní. Góly nedáváme, trápí nás to. Musíme se na to zaměřit a v dalších zápasech to napravit.