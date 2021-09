Třeba ten bod bude postupový, řekl Hložek. Vyčítal si šanci v nastavení

Protože on ani nikdo z jeho parťáků žádnou z těch mála možností, co měli, nevyužili, sparťané ve svém úvodní utkání Evropské ligy na stadionu Bröndby Kodaň remizovali 0:0.

„První zápas, navíc venku, skvělá atmosféra. Těžký to bylo,“ řekl Hložek.

Soupeři téměř vůbec nic hosté nedovolili, ale sami se v ofenzívě také moc nepředvedli. Remíza je pro hosty málo, dánského šampiona měli porazit.

„Ve skupině máme ještě pět zápasů. Uvidíme, třeba ten bod z Bröndby bude nakonec postupový,“ prohlásil devatenáctiletý útočník.



V prvním poločase ve hře takřka nebyl, spoluhráči nedokázali k němu dostat míč, málo ho využívali. Po přestávce už to bylo lepší. Hložek si bral míče v hloubi pole, našlápl a byl schopen přejít přes protihráče.

Při nadějném sólu ho domácí zastavili ve vápně na hranici faulu. Vztekal se hodně, že sudí nepískal. Podruhé ve třetí minutě nastavení se uvolnil, připravil míč na střelu, ale pálil do středu brány, kde byl gólman připravený.

„Teď jsem se na to díval ze záznamu, měl jsem hodně času. Měl jsem na noze tři body,“ vyčítal si.



„Kdyby to Hložek dal, bylo by to pro nás škoda. Prohrát takový zápas by pro nás bylo hodně nepříjemné,“ oddechl si na tiskovce domácí kouč Niels Frederiksen.

Sparťané nebyli v ofenzívě tolik odvážní, jak by bylio zapotřebí. Nehráli tolik na riziko jako jindy. Možná měli obavy, aby nedopadli jako naposledy v lize v Plzni, kde dostali tři branky.

„Plzeň i Bröndby jsou kvalitní soupeři, v takových zápasech moc šancí nebude. Tak tři a pak záleží, jestli nějakou využijete. Měli jsme pár náznaků, třeba Kuba Pešek, pak já v nastavení. Nedali jsme nic, takže nemůžeme myslet na vítězství.“