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V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel

Ervín Schulz
  12:59

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně | foto: CTK / Chaloupka MiroslavProfimedia.cz

Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také v kolonce gólů. A nejlépe už ve čtvrtek, kdy Viktoria ve 21 hodin rozehraje v Budapešti druhý duel Evropské ligy proti domácímu Ferencvárosi.

„Je to můj první evropský výjezd s Plzní. Zažil jsem to už v Dánsku, na podobné zápasy jsem si už trochu navykl. Teď věřím, že to s klukama zvládneme,“ vykládal pětadvacetiletý Gabriel novinářům před středečním odletem z Prahy.

Plzeň se s Ferencvárosem v posledních dvou letech utkala už třikrát. Máte s maďarským klubem i vy nějakou zkušenost?
Dva roky zpátky jsem tam s Midtjyllandem hrál kvalifikaci Ligy mistrů. Myslím, že to skončilo 1:1, ale už si na ten zápas moc nepamatuji. Ale vzpomínám, že fanoušci tam dokážou přivítat soupeře hodně hlasitým způsobem a dávají jim najevo, kdo je doma. Těším se, fandové v Maďarsku jsou vždycky dobří, dělají výbornou atmosféru a ty zápasy přinášejí pokaždé něco zajímavého. Já věřím, že máme kvalitu na to, abychom se s tím poprali.

Ferencváros před Plzní zaváhal

Ferencváros zaváhal v generálce na čtvrteční zápas Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Na domácím hřišti přišel o vedení v páté minutě nastavení a v 8. kole maďarské ligy remizoval s Debrecínem 1:1.

Svěřenci slovenského trenéra Balásze Borbélyho od 65. minuty vedli po brance Corbua, o výhru je připravil z penalty Dzsudzsák. Ferencváros nicméně neprohrál už 14 soutěžních utkání v řadě, naposledy ho na konci července porazil Paks 4:2. V lize teď ale budapešťský celek potřetí za sebou jen remizoval a v tabulce je se 13 body pátý, z osmi zápasů nejvyšší domácí soutěže vyhrál jen tři.

Maďaři těží hlavně z pevné obrany, s devíti obdrženými góly jsou ve své lize nejlepší.

V Evropské lize prošel Ferencváros čtyřmi předkoly a do hlavní části vstoupil výhrou 3:1 na hřišti Celticu Glasgow. Gólem a dvěma asistencemi se blýskl nigerijský útočník Dele. Zápas s Plzní začíná v Budapešti ve čtvrtek ve 21 hodin.

V kádru mají i hráče, kteří prošli českou ligou, může to být pikantní souboj i v tomto směru?
Zase tak moc o těch hráčích nevím. Jasně, je tam Cadu, který hrál v Plzni, Birmančevič prožil dobré angažmá ve Spartě. Ale že bychom se soustředili nějak zvlášť zrovna na ně, to ne. Chceme vyhrát a jestli proti nám bude stát ten nebo ten, je jedno. Hlavně, abychom udělali dobrý výsledek a odjeli spokojení.

Pomohla vám k lepšímu sebevědomí ligová výhra nad Mladou Boleslaví po reprezentační pauze?
Je dobře, že jsme to doma zvládli a výhrou nad Boleslaví se dobře naladili. Myslím, že ve hře se objevily věci, které jsme chtěli a na kterých jsme během pauzy pracovali. Věřím, že v Budapešti to od nás bude vypadat lépe, než jsme ukázali v prvním utkání Evropské ligy doma proti Saint-Gilloise.

Hodně se v kabině probíralo, že Ferencváros potkává Viktoria už třetí sezonu v řadě?
Ani moc ne. Moc času ani není, zápasů je hodně a soustředíme se na to, abychom hlavně v lize podávali dobré výkony.

Na letišti jste potkali i hráče Jablonce, kteří mířili na zápas Konferenční ligy do německého Freiburgu. Hned v neděli vás čeká vzájemný souboj v lize, byl čas se trochu popíchnout?
S klukama jsme se potkali, popřál jsem jim hodně štěstí. V Evropě nesoupeříme, fandíme si navzájem. Samozřejmě, o víkendu to bude jiné a my chceme v Jablonci uspět. Máme podobný program, anglický týden, takže oba týmy mají stejné podmínky. Určitě je to něco jiného, než když se na nás může soupeř chystat celý týden.

Je pro vás důležité v Maďarsku uspět i směrem k ambicím na postup do vyřazovací fáze Evropské ligy?
Určitě. První zápas jsme nezvládli. Máme zajímavé soupeře, některé papírově silnější i kvalitnější. Ale občas to je tak, že se vám nepovede zápas, v němž očekáváte body a naopak. To jsem zažil v kariéře i já. Naším cílem je každopádně postoupit z ligové fáze, a i proto potřebujeme v Budapešti uspět.

Adam Gabriel na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v Norsku. Za ním je Pavel Šulc.

V Plzni jste od konce srpna, jak jste se v klubu zabydlel?
Spokojený úplně nejsem, co se týče výsledků. Přál jsem si, abychom na tom byli v tabulce daleko lépe. Ale s tím, co bylo, už nic nenaděláme, musíme se dívat dopředu. Jinak jsem v Plzni nadšený. Cítím se tady fakt dobře a věřím, že brzy přispěji týmu i nějakým gólem. Teď mi tam naskákaly aspoň nějaké asistence, mám radost z toho, když mužů být součástí týmového úspěchu.

Sedl vám styl, který preferuje nový kouč Radoslav Kováč?
Je to rozdíl, když hrajete vzadu na tři, nebo na čtyři beky, nebudu lhát že ne. Ale nemůžete se spoléhat na to, že budete celý život hrát jen to samé. K fotbalu patří změny, zvykl jsem si. A hlavně mě baví, co po nás teď trenéři chtějí, strašně mě to zajímá, chci se zlepšovat. To my všichni a myslím, že to bude brzy vidět.

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2. kolo

NK Celje vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.50
  • 3.48
  • 2.79
Olympique Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.21
  • 3.77
  • 3.06
Saint-Gilloise vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.41
  • 3.71
  • 2.76
KKS Lech Poznaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 4.75
  • 4.55
  • 1.63
SCU Torreense vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 7.58
  • 5.29
  • 1.38
Red Bull Salcburk vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.61
  • 3.94
  • 1.95
AZ Alkmaar vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.28
  • 5.97
  • 9.75
AC Sparta Praha vs. Lillestrom SK //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.51
  • 8.25
Benfica Lisabon vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.32
  • 9.84
Stade Rennes vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.23
  • 6.26
  • 10.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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