Byl to vypjatý zápas s hanebným průběhem, ale vzešel z něj snímek, který dodnes dojímá fotbalový svět. Dva skvělí fotbalisté a zároveň soupeři se přesně před dvaceti lety objali a potichu sledovali,...

V boji o nejprestižnější klubovou fotbalovou trofej zbývá osm týmů. Obhájce triumfu Real Madrid nevstoupil do čtvrtfinále vůbec dobře, na hřišti Arsenalu padl 0:3. Zápas navíc po druhé žluté pro...

Zápisy do prvních tříd se nezadržitelně blíží. Víte, že na některých školách si rodiče mohou dopředu zarezervovat konkrétní čas, kdy se s budoucím...

Může to být nástroj, jak z fotbalu vymýtit hulvátské projevy hráčů směrem k rozhodčím. Kamery na těle arbitrů. Na červnovém mistrovství světa klubů ve Spojených státech budou součástí náhlavní...

Slavný Totti vyrazil na akci v Rusku. Skvělý PR zásah, libují si organizátoři v Moskvě

Celý výlet si ještě mohl rozmyslet. Stačilo jedno doporučení úřadů a sám by prý do Moskvy neodcestoval. Nakonec se ale legendární italský fotbalista Francesco Totti do Ruska přece jen vypravil. V...