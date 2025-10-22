A příště v Edenu. Gyökeres se rozjíždí a kouč Arsenalu tvrdí: Díky němu jsme lepší

„Nebyl jsem si jistý, jestli jsem náhodou nestál v ofsajdu,“ vysvětloval, když před modrou stěnou přebíral sošku pro muže zápasu. „Ale radost po druhém gólu už jsem si užil naplno,“ navázal.
Na konci brilantního signálu z rohového kopu doklepl míč za čáru z bezprostřední blízkosti, uzavřel čtyřgólovou smršť Arsenalu proti španělskému Atlétiku a na tváři nechal rozehrát úsměv, jejž v posledních týdnech častěji schovával.
Z frustrace, že se mu střelecky nedaří.
Z naštvání, že přesun z portugalského Sportingu, kde byl za krále všech králů, není zdaleka tak hladký, jak si sám představoval. V prvních čtyřech startech sice dal tři branky, jenže pak mu na sedm zápasů vyschlo. A na to není zvyklý.
Často byl na hrotu útoku odstřihnutý od týmu, s nímž se po svém letním příchodu ještě dokonale nesžil. Často si ho kritici dobírali, že si během zápasu víckrát prohrábne vysokou patku vlasů, než se dotkne balonu. Právem?
„Díky němu jsme lepší tým a pro soupeře méně předvídatelní,“ bránil ho trenér Mikel Arteta. „Tvrdě pracuje, při zápasech pomáhá týmu v mnoha různých ohledech, takže góly, na které čekal, si zaslouží.“
A reakce spokojeného Gyökerese? „Je to odměna pro celý tým, ale hlavně pro mě. Věděl jsem, že to přijde.“
|
Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti
Už za dva týdny přiletí jeden z favoritů celé soutěže do Prahy, kde ho v úterý 4. listopadu čeká duel s pražskou Slavií. Nejen pro ni byl úterní výkon Arsenalu varováním.
Příliš náročnějších prověrek si v letošním ročníku Ligy mistrů představit nelze.
Jak čelit geniálním standardkám? Jak bránit variabilní útok? Jak přelstít pevnou defenzivu.
Od začátku sezony, tedy od půlky srpna, dostal Arsenal jediný gól ze hry od obávaného kanonýra Erlinga Haalanda z Manchesteru City. Inkasoval ještě na Liverpoolu po nechytatelném projektilu Dominika Szoboszlaie z přímého kopu a také po rozehraném rohu v Newcastlu od útočníka Nicka Woltemadeho.
Ve dvanácti soutěžních zápasech udržel devětkrát čisté konto. V zápasech je dominantní a po letních nákupech, z nichž byl zmiňovaný útočník Gyökeres za 1,5 miliardy jedním z nejdražších, působí silněji než dřív.
„Upřímně? Arsenal a Bayern Mnichov mě ohledně výkonů na domácí scéně a v Evropě od začátku sezony zaujaly nejvíc,“ řekl expert Jamie Carragher ve studiu CBS Sport.
Mimochodem, na vzájemný souboj obou favoritů dojde na konci listopadu, ale ještě předtím se rozjetý Arsenal představí na Slavii. V Lize mistrů má aktuálně tři výhry ze tří zápasů a skóre 8:0, v domácí soutěži vede o tři body před druhým Manchesterem City.
„Vím, že to asi bude znít nudně, ale nemůžeme se koukat moc dopředu. Jen na nejbližší zápas, který je ten nejdůležitější,“ řekl Gyökeres, který v úterý navázal na góly stopera Gabriela a křídelníka Martinelliho. „Cesta k úspěchu bude ještě dlouhá.“
A povede i přes zápas v Edenu.