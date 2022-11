Plzeňští fotbalisté se loučili s Youth League, proti Barceloně remizovali

Youth League pro fotbalisty do 19 let Skupina C - utkání závěrečného 6. kola Viktoria Plzeň - FC Barcelona 1:1 (1:1)

Branky: 11. Deml - 5. Rodrigues.

Sestava Plzně: Baier - Keltyčka, Vacek, Oravec, Falout - Deml (78. Lörincz), Gaszczyk, Sojka - Štauber (62. Červený), Dabani (62. Kule), Hašek (89. Novák). Trenér: Šiml. 16:00 Bayern Mnichov - Inter Milán.