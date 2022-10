Plzeňští mladíci prohráli s Interem i podruhé, v Youth League nepostoupí

Plzeňští fotbalisté do 19 let prohráli v předposledním utkání skupiny Youth League v Miláně s Interem 2:4 a ztratili naději na postup do další fáze. Všechny čtyři góly italského favorita vstřelil bulharský ofenzivní záložník Nikola Iliev.