Gabrielův Midtjylland v Konferenční lize slaví výhru, Prekop mírnil porážku Górniku

Další dánský tým FC Kodaň s Alexem Králem v záloze hrál ve finském Turku 0:0 a poprvé v této sezoně vyšel střelecky naprázdno. Král, který v letní přestávce přišel z Unionu Berlín, odehrál 72 minut.
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Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar
Górnik Zabrze, v jehož základní sestavě byli Michal Sáček a Lukáš Sadílek, prohrál doma s Monakem 2:3. Slovenský útočník Erik Prekop, který v červenci přestoupil z pražské Slavie, a střídající Nor Liseth jen zmírnili porážku. Ondřej Zmrzlý strávil zápas na domácí lavičce..
Jiří Pavlenka byl v brance při domácí remíze PAOKu Soluň s Brannem Bergen 1:1. V 57. minutě ho překonal jedinou střelou mezi tyče Eriksen, ale ghanský obránce Baba hlavou po rohovém kopu vyrovnal.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy
Lincoln Red Imps (Gibr.) - Larne (Sev. Ir.) 0:2 (0:0), Inter Turku - FC Kodaň 0:0, Tromsö - Brighton 0:0, Midtjylland - Rijeka 2:0 (1:0), Nordsjaelland - St. Gallen 1:0 (1:0), Klaksvík - FC Riga 0:0, PAOK Soluň - Brann Bergen 1:1 (0:0), Drita (Kos.) - Inter Escaldes (And.) 2:2 (2:1), Górnik Zabrze - Monako 2:3 (0:1), Twente Enschede - Karabach 0:1 (0:0), Sion - Ajax Amsterodam 2:4 (1:0), Víkingur Reykjavík - Borac Banja Luka 1:3 (0:2), Motherwell - Freiburg 1:3 (1:1), Gent - Hibernian 0:0, Atalanta Bergamo - Hapoel Tel Aviv 0:0, Lugano - Maccabi Tel Aviv 2:1 (1:0)
20:45 Heart of Midlothian - Rapid Vídeň
21:00 Shamrock Rovers - Kuopio, Hajduk Split - Raków Čenstochová, Dinamo City (Alb.) - Pafos (Kypr), Braga - Austria Vídeň, Getafe - Partizan Bělehrad