Midtjylland má po vysoké výhře blízko do skupinové fáze Evropské ligy

  22:52
V úvodních zápasech 4. předkola fotbalové Evropské ligy využili nejlépe výhodu domácího prostředí hráči dánského Midtjyllandu, když zvítězili nad finským Kuopiem 4:0. Odvety jsou na programu za týden, úspěšnější týmy si zajistí místo v ligové fázi, vyřazení se přesunou do Konferenční ligy.

Fotbalisté Midtjyllandu slaví branku. | foto: Reuters

Midtjylland vyhrál v Evropské lize čtvrtý zápas v řadě a má nakročeno k postupu do hlavní fáze, kterou hrál už loni. Český obránce Adam Gabriel tentokrát do hry nezasáhl. V akci jsou dva čeští brankáři Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a Lukáš Horníček mezi tyčemi portugalské Bragy.

Slovan Bratislava po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů nezačal dobře ani ve druhé soutěži, doma prohrál s Young Boys Bern 0:1. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, strávil zápas mezi náhradníky hostů.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy

Midtjylland - Kuopio (Fin.) 4:0 (2:0)
Bergen (Nor.) - AEK Larnaka 2:1 (1:1)
Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyjev 3:1 (1:1)
Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1)
Panathinaikos Atény - Samsunspor 2:1 (0:0)
Zrinjski Mostar - Utrecht 0:2 (0:1)
Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1 (0:1)

20:30 Lech Poznaň - Genk

20:45 Aberdeen - FCSB (Rum.), Rijeka - PAOK Soluň

21:00 Lincoln (Gibr.) - Braga

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

