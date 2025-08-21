Midtjylland má po vysoké výhře blízko do skupinové fáze Evropské ligy

Midtjylland vyhrál v Evropské lize čtvrtý zápas v řadě a má nakročeno k postupu do hlavní fáze, kterou hrál už loni. Český obránce Adam Gabriel tentokrát do hry nezasáhl. V akci jsou dva čeští brankáři Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a Lukáš Horníček mezi tyčemi portugalské Bragy.
Slovan Bratislava po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů nezačal dobře ani ve druhé soutěži, doma prohrál s Young Boys Bern 0:1. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, strávil zápas mezi náhradníky hostů.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy
Midtjylland - Kuopio (Fin.) 4:0 (2:0)
20:30 Lech Poznaň - Genk
20:45 Aberdeen - FCSB (Rum.), Rijeka - PAOK Soluň
21:00 Lincoln (Gibr.) - Braga