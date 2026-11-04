Po čtvrtém ze šesti kol mají plný počet bodů už jen Slavia, Feyenoord a Real Madrid, českému celku patří vinou horšího skóre třetí místo.
Ze společné tabulky 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do Ligy mistrů.
Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který dnes čeká domácí odveta 2. kola proti albánskému Partizani. Východočeši vyhráli úvodní duel 6:0. Mistrovská část se hraje pavoukem a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
4. kolo
Slavia Praha - Arsenal 1:0 (0:0)
Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte - Szywala (76. Elsayed), Palaščák (76. Ilinčič), Savovič, Kolísek - Kotrba (86. Skokan), Mašek (86. Šmiga), Cedergren (55. Potměšil). Trenér: Titěra.