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Mladí slávisté zdolali Arsenal, v Youth League vyhráli i počtvrté

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  16:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: slavia.cz

Slávističtí fotbalisté zdolali ve 4. kole Youth League doma Arsenal 1:0, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času rozhodl kolumbijský obránce Miguel Solarte.

Po čtvrtém ze šesti kol mají plný počet bodů už jen Slavia, Feyenoord a Real Madrid, českému celku patří vinou horšího skóre třetí místo.

Ze společné tabulky 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do Ligy mistrů.

Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který dnes čeká domácí odveta 2. kola proti albánskému Partizani. Východočeši vyhráli úvodní duel 6:0. Mistrovská část se hraje pavoukem a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

4. kolo

Slavia Praha - Arsenal 1:0 (0:0)
Branka: 90.+1 Solarte.

Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte - Szywala (76. Elsayed), Palaščák (76. Ilinčič), Savovič, Kolísek - Kotrba (86. Skokan), Mašek (86. Šmiga), Cedergren (55. Potměšil). Trenér: Titěra.

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4. kolo

AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 12.20
  • 7.42
  • 1.22
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 5.91
  • 5.34
  • 1.48
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.42
  • 5.13
  • 1.53
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.87
  • 3.80
  • 4.32
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.98
  • 4.39
  • 3.40
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.70
  • 4.29
  • 4.81
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.35
  • 6.07
  • 7.75
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.73
  • 4.07
  • 1.94
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 14.00
  • 6.41
  • 1.24

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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