Sadílek si Ligu mistrů nezahraje, Eindhoven vypadl s Basilejí

Sadílek nastoupil v Basileji nezvykle na levé straně obrany a do statistik se v závěru zapsal žlutou kartou. Dvacetiletý český defenzivní záložník držel s Eindhovenem postupový výsledek do 68. minuty, kdy zblízka dostal míč v pádu do sítě domácí Ricky van Wolfswinkel a rozhodl.



V mistrovské části kvalifikace bez problémů postoupili favorité a mezi nimi i dva potenciální soupeři pro Slavii ve 4. předkole Celtic Glasgow a Dinamo Záhřeb. Pražané coby český šampion vstoupí do kvalifikace až v závěrečném předkole.

FC Basilej : PSV Eindhoven 2:1 (1:1) Góly:

8. Cömert

68. van Wolfswinkel Góly:

23. Bruma Sestavy:

Omlin – Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka (81. Petretta) – Balanta, Frei – van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker – Ajeti Sestavy:

Zoet – Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek – Lozano (76. Gakpo), Gutierrez, Rosario – Bergwijn, Malen, Bruma Náhradníci:

Nikolić – Bua, Campo, Dimitriou, Petretta, Pululu, Žegrova Náhradníci:

Ruiter – Boscagli, Gakpo, Hendrix, Pereiro, Sainsbury, Teze Žluté karty:

33. van Wolfswinkel, 45. Xhaka, 45+3. Alderete Žluté karty:

44. Pereiro, 67. Bergwijn Rozhodčí: Verissimo – Pereira, De Sá Martins (POR)

APOEL FC : FK Sutjeska 3:0 (2:0) Góly:

13. Pavlović

25. Pavlović

66. Pavlović Góly:

Sestavy:

Belec – Mihajlovic, Vouros, Savić (76. Merkis), N. Ioannu – De Vincenti (C), Gentsoglu (78. Alef), Matich – Jakoliš, Pavlović (71. Bezjak), Sulejman Sestavy:

Gijlen (C) – Ciger, Nedić, Šofranac, Bulatović – B. Janković, Bubanja – Kojašević, Marušić (60. Ćetković), Osmajić (72. Vlaisavljević) – Božović (67. Nikolić) Náhradníci:

Waterman – Souza, Hallenius, Lafrance, Merkis, Bezjak, Alef Náhradníci:

Ličina – Grivić, Nikolić, Ćetković, Eraković, Vučić, Vlaisavljević Žluté karty:

74. De Vincenti Žluté karty:

40. B. Janković, 47. Bubanja Rozhodčí: Reinshreiber – Biton, Bernstein (vš. IZR)

JK Nomme Kalju : Celtic FC 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

10. Kulinitš (vla.)

90+3. Šved Sestavy:

Londak – Markovyč, Avilov, Uggè (C), Kulinitš – Subbotin (79. Mašitšev), Tjapkin – Paur (83. Ivanjusin), Liliu (38. Mata), Puri – Klein. Sestavy:

Gordon – Jullien, Bitton (46. Šved), Šimunović, Bolingoli – Ralston, Brown (C) – Ntcham (84. Christie), Johnston (61. Sinclair), Morgan – Griffiths. Náhradníci:

Teleš – Reintam, Mašitšev, Kirss, Ivanjusin, Mata Náhradníci:

Bain – Sinclair, Hayes, Christie, Šved, Edouard, Ajer. Žluté karty:

20. Markovyč Žluté karty:

53. Bitton Rozhodčí: Millot – Mugnier, Luzi (FRA)

Maccabi Tel-Aviv FC : CFR Kluž 2:2 (1:2) Góly:

15. Blackman

48. Cohen Góly:

18. Culio

42. Rondon Sestavy:

Gianniotis – Kandil (59. Geraldes), Piven, Jair, Davidzada – Peretz, Glazer – Rikan (46. Cohen) – Blackman (72. Atar), Shechter, Micha (C) Sestavy:

Arlauskis – Sušič, Vinicius, Burca, Camora (C) – Bordeianu, Culio, Djokovič – Deac (52. Paun), Omrani (86. Muresan), Rondon (82. Tucudean) Náhradníci:

Daniel – Atar, Barsky, Cohen, Geraldes, Ofoedu, Schoenfeld Náhradníci:

Vatca – Cestor, Muresan, Paun-Alexandru, Peteleu, Sylla, Tucudean Žluté karty:

74. Atar Žluté karty:

14. Deac, 90. Burca Rozhodčí: Fritz – Gittelmann, Schaal (GER)

GNK Dinamo Záhřeb : FC Saburtalo Tbilisi 3:0 (0:0) Góly:

77. Oršić

88. Petković

90+4. Olmo Góly:

Sestavy:

Livaković – Pinto, Lešković, Perić, Leovac – Kądzior (74. Olmo), Ademi (C), Gojak – Hajrović (84. Majer), Gavranović (63. Petković), Oršić. Sestavy:

Kupatadze – Mali (59. Tabatadze), Margvelašvili (C), Rechviašvili, Kakubava – Chabradze (69. Jinjolava), Cnobiladze, Altunašvili – Gabedava, Rolović, Gorgiašvili (61. Diasamidze). Náhradníci:

Horkaš – Petković, Šitum, Moro, Majer, Dilaver, Olmo. Náhradníci:

Miginejšvili – Guliašvili, Diasamidze, Tabatadze, Kenija, Lakvecheliani, Jinjolava. Žluté karty:

20. Leovac Žluté karty:

41. Cnobiladze Rozhodčí: Daniele Doveri (ITA) – Matteo Passeri (ITA), Luca Mondin (ITA)