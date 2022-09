Penalta, pískej, Slovácko naštval sudí. Zářez, jasný faul, zlobil se Kalabiška

Fotbalové Slovácko ve druhém utkání základní skupiny Konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem (2:4) rozzuřila situace z 55. minuty za stavu 2:2, kdy se do šance probíjel Jan Kalabiška, ale v klinči dvou protivníků pořádně zakončit nedokázal.

„Tady se lámal zápas. Kalabiška si přece nesundá kopačku sám, mělo by se to pískat,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi kouč Svědík, po zápase už vyklidněný.

„Dostal jsem se do šance, jasná penalta. Kdyby tady bylo video, tak by to penalta byla. Zářez rozhodčího,“ byl přesvědčený Jan Kalabiška.

„Kdyby tady to video měli, byla by stoprocentně. Natřel mi celou nohu a vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl,“ zlobil se Kalabiška.

Pro Slovácko ten moment byl zvlášť bolestný. Po prohraném poločase totiž krátce po přestávce smazalo dvoubrankové manko a mělo možnosti na třetí gól.

A o chvíli později na druhé straně ukrajinský sudí Aranovskij pokutový kop odpískal. Zákrok stopera Hofmanna na pronikajícího Ljubicice byl zřetelný, jasný, o faulu nebylo pochyb.

„Trochu ho strčil, za mě tohle není penalta,“ citovala Kalabišku agentura ČTK. „Máme trochu smůly, musíme se s tím porvat. Jsme tady nováčci, atmosféra pohltí i rozhodčího. Bohužel trošku vždycky připískává domácím.“

Zákrok na Kalabišku však tak úplně jednoznačný jak ten Hofmanna nebyl.

Levý obránce Slovácka se chystal vystřelit, ale míč měl na svou slabší pravou nohou a snažil se natočit tak, aby pálil levou. V tísni remplovaný obráncem Soldem se mu špička pravé nohy zapíchla do země, nohu pak nechal za sebou, levačkou míč pořádně netrefil a jak byl rozhozený, šel k zemi. V tu chvíli přes něj přepadl křižující Kilian a když už Kalabiška ležel, tělem mu vyzul kopačku.

„Za mě penalta ne,“ poznamenal při rozboru v televizním studiu někdejší obránce a současný expert Erich Brabec.

„Zářez rozhodčího, tak bych to nazval,“ trval si Kalabiška na svém.

„Rozhodující moment zápasu. Jsem přesvědčený o tom, že to byl faul. Měl to proměnit sám, nechci se vymlouvat na to, že rozhodčí ovlivnil zápas. Z pohledu výsledku to byla klíčová situace. Když jsme my udělali chybu na druhé straně, tak ještě než písknul penaltu, letěl s rukou nahoru. Přišlo mi to divné, na této úrovni by kvalita rozhodování měla být lepší. Nicméně zápas jsme si prohráli sami tím, že jsme pokutový kop udělali,“ podotkl Svědík.

Slovácko porážce navzdory odehrálo výborný zápas, především v poli a v ofenzívě se domácím vyrovnalo. Zklamalo však v defenzívě. První dva góly dostalo po centrech z rohů, penalta před třetí brankou i čtvrtý gól vyústily z rychlý protiútoků.

„Bylo to skvělé utkání, ke kterému přispěly oba týmy. V první půli na mě domácí nepůsobili jistým dojmem, především ve středu pole. To pokračovalo i v prvních deseti minutách druhého poločasu, soupeř měl hodně šancí. Střídání krátce po druhém gólu Slovácka vrátilo do hry jistotu. Při pohledu na posledních třicet minut si myslím, že Köln si vítězství zasloužil,“ řekl při hodnocení v televizi RTL slavný německý reprezentant Lothar Matthäus.

1. FC Köln tak díky výhře nad Slováckem vede tabulku skupiny D se čtyřmi body, Nice a Partizan mají dva body za remízy, Slovácko je s jedním bodem poslední.

Po reprezentační přestávce hraje Slovácko v říjnu dvakrát s Nice.