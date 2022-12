VERNEROVKA: To nejlepší na konec. Messi jako Marťan, Mbappé se ještě musí učit

Hrát třetí den po prohraném semifinále a nechat na hřišti veškeré své umění a šťávu, to chce obrovskou dávku morálky a osobní odvahy. Chorvatům bronz sluší. A ani Maročané se do boje o nejvyšší příčky nedostali náhodou. Jistě, v mnoha pasážích hráli zanďoura, ale v posledních zápasech to rozbalili.

Jen jsem koukal s otevřenou pusou, jak lehce nadprůměrní hráči bojují o medaili. Jasně, Maroko má Hakimího z PSG, Zijacha z Chelsea, Mazrávího z Bayernu, Búnú chytá za Sevillu, naprosto precizně hrál Amrabat z Fiorentiny, ... Ale co dál? Kdo další tvořil marocký výběr? Kluk z druhé italské ligy, hráči z nejhorších klubů francouzské ligy, trio z Casablanky, hráč z katarské ligy.