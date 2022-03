Jak dál kouči? Nejdřív Wales, schůzka s vedením a pak se vyjádřím, řekl Šilhavý

V úterý večer povede reprezentaci do svého čtyřicátého utkání.

Raději by v těchto dnech byl s týmem v Polsku a chystal se na finále baráže o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Jenže porážka minulý čtvrtek ve Švédsku (0:1 po prodloužení) poslala národní mužstvo jen do přípravného duelu ve Walesu.

A mezitím se řeší, jestli u hráčů, novinářů i části fanoušků oblíbený kouč bude u reprezentace dál.

Vy sám máte chuť pokračovat?

Nezlobte se, ale jak už jsem odpověděl. Vyjádřím se až po schůzce s vedením asociace. Něco v hlavě mám, ale nechtěl bych to teď říkat. Jednání rozhodne co a jak.

Jak jste se vzpamatoval po vyřazení ve Švédsku?

Není to jednoduché, každý to pořád máme v hlavě. I fakt, že to bylo blízko. Ale život jde dál. Máme další zápas a soustředíme se na Wales. Věřím, že to i tak bude vypadat.

Jak na tom psychicky byli hráči? Musel jste tým hodně zvedat? A lze vůbec najít motivaci, když se ve Walesu o body ani o postup nehraje?

Pořád je to obrovské zklamání. V každém z nás porážka zanechala hořkost, pachuť. Ale musíme jít dál, na motivaci ještě budeme pracovat. Věřím, že i ti, kteří ve Švédsku nenastoupili, se budou chtít ukázat a najdou v sobě dost síly na to, abychom se tady předvedli v co nejlepším světle.

Znamená to, že v Cardiffu dáte šanci dalším hráčům z kádru?

Máme v plánu dát šanci všem hráčům, kteří jsou v nominaci.

Vsadíte jako ve Švédsku na rozestavení se třemi stopery, nebo se vrátíte k obvyklým čtyřem obráncům?

Možné je obojí, něco máme připravené, ale nerad bych o organizaci hry a dalších věcech s tím spojených teď mluvil. Jde o nám o to, abychom předvedli výkon plný energie.

Jak je pro vás při rozhodování o setrvání u mužstva důležitá hráčská podpora, o které vaši svěřenci veřejně mluvili?

Důvěra mě těší. Ta být musí, bez ní by to neklapalo. S kolegy jsem za ni rádi, ale rozhodnutí co dál přijde po té schůzce.

Proti Walesu za posledních dvanáct měsíců nastoupíte potřetí, předchozí dvě utkání v kvalifikaci jste nevyhráli. Jak soupeře berete?

Domácí jsou v jiném rozpoložení, semifinále baráže vyhráli a postoupili. Čekáme, že proti nám půjdou s chutí. A že jsme je neporazili? Chceme vyhrát každý zápas. Já věřím, že předvedeme kvalitní výkon, který povede k dobrému výsledku.

Wales skončil v kvalifikaci před vámi a pro semifinále baráže měl díky tomu výhodu domácího prostředí. Zasloužil si to druhé místo ve skupině za Belgií?

Oba ty zápasy byly vyrovnané. Hlavně tady ve Walesu jsme měli uhrát lepší výsledek, v určitých pasážích jsme byli i lepší, ale střelecky nám to nevyšlo. K tomu vyloučení Patrika Schicka. Ale je to sport, musíme to tak brát.