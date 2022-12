Odvedl jsem dobrou práci, tvrdil německý kouč. Řeší se jeho pozice i duhové pásky

Moderátorka pozápasového studia přímo na stadionu Esther Sedlaczeková po čtvrtečním vítězství nad Kostarikou (4:2), které však Němcům k postupu ze skupiny nestačilo, zpovídala dlouholetého manažera národního mužstva Olivera Bierhoffa.

A jedna z otázek byla, jestli se reprezentace neměla s tématem podpory sexuálních menšin LGBT vypořádat přece jen líp.

„Podle našich informací, jak se to před prvním zápasem s Japonskem (1:2) řešilo, tak to do týmu vneslo neklid,“ tvrdila moderátorka.

Reprezentační manažer, oficiálně technický ředitel týmu Oliver Bierhoff, mistr Evropy z roku 1996 a autor obou finálových branek do sítě Česka, na to reagoval: „Určitě o tom můžeme v určitém bodě diskutovat. Ale opravdu si myslíte, že po třech zápasech, které se odehrály na hřišti, sehrála páska One Love tak velkou roli? Myslíte v prvních šedesáti sedmdesáti minutách proti Japonsku, kdy jsme hru kontrolovali a hráli sebevědomě? A taky proti Španělsku? Jasně, nakonec to nedopadlo, nepostoupili jsme, ale páska není žádným tématem sportovní analýzy.“

Bastian Schweinsteiger coby reportér. Bývalý německý reprezentant a mistr světa z roku 2014 na šampionátu v Kataru pracuje pro veřejnoprávní televizi ARD jako expert přímo u hřiště ve společnosti s půvabnou moderátorkou Esther Sedlaczekovou.

Německo stejně jako dalších šest evropských reprezentací Anglie, Wales, Nizozemsko, Belgie, Švýcarsko a Dánsko chtěly gestem s duhovou páskou podpořit komunitu LGBT.

V Kataru jsou totiž vztahy osob stejného pohlaví a jejich propagace kriminalizovány, homosexuálům hrozí až tříleté vězení. A tamní režim si nepřál, aby téma bylo součástí zápasů. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) pohrozila těm, kteří duhový symbol One Love navléknou, represemi. Hráči by ještě před výkopem obdrželi žlutou kartu, případně by jim FIFA mohla zastavit činnost.

Reprezentace tak nátlaku ustoupily a kapitáni si pásku s duhovým srdcem nenavlékli. Němci si před utkání při společném focení zakryli ústa, což mělo znamenat, že je FIFA neumlčí. Ale i tak se na výpravy sedmi evropských zemí snesla kritika od fanoušků i novinářů.

Té čelí Němci znovu, kvůli výkonům na hřišti a předčasnému konci na turnaji.

„Čtvrtek, 1. prosince 2022 jsme byli svědky konce kdysi velkého a hrdého fotbalového národa,“ napsal komentátor Bildu Matthias Brügelmann.

Německo je mistrem světa z roku 2014, o dva roky později na Euru ve Francii hrálo semifinále.

Jenže na předchozím světovém šampionátu 2018 v Rusku už skončilo poslední ve skupině, ale žádné následky pro dlouholetého kouče Joachima Löwa to nemělo.

Mužstvo stagnovalo, loni na mistrovství Evropy podlehlo už v osmifinále Anglii. Až poté došlo ke změně na pozici kouče, dopředu avizované. Po Löwovi převzal tým současný kouč Hansi Flick, který uspěl v Bayernu.

„Nesmí se udělat stejná chyba jako v roce 2018. Prezident řekl, že svaz i trenérský tým udělá analýzu a pak že Jogi pokračuje,“ upozornil někdejší záložník Michael Ballack.

Flickovi se vyčítá, že za rok a půl nevytvořil silnou osu základní sestavy, čtyři pět hráčů, kteří by tým táhli v každém zápase. Dalším problémem je hrotový útočník, Němci vlastně žádného pořádného nemají.

Obrana je všechno možné jen ne pevná. Je příliš chybující, ležérně vystupující. Sülle nestačí, u druhého stopera Rüdigera nikdy nevíte, co vyvede. Středopolaři Goretzka, Kimmich, Gündogan jsou přeceňovaní.

Nejlepším hráčem v Kataru byl devatenáctiletý Musiala.

„Chyběla mi tam taková ta touha vyhrát, ta naše zarputilost. Přišlo mi, že ostatní týmy víc chtěly,“ řekl někdejší záložník a mistr světa z roku 2014 Bastian Schweinsteiger, který během turnaje v Kataru pracuje jako expert veřejnoprávní televize ARD. „Měli jsme vůbec vůdce?“

Když to zaslechl kouč Flick, naštval se. „Je to absolutní nesmysl.“

„Chyběla nám německá efektivita, kterou jsme vždycky měli,“ domníval se manažer Bierhoff.

On i Flick jsou muži na odstřel, byť v Německu unáhlená rozhodnutí nedělají. Löw vedl reprezentace od roku 2008 dlouhých třináct let, než ho vystřídal Flick. Bierhoff je ve funkci dokonce od roku 2004.

On i Flick mají smlouvu do léta 2024, kdy Německo pořádá mistrovství Evropy a tlak na úspěch bude obrovský.

„Můj trenérský tým i já jsme odvedli dobrou práci,“ prohlásil Flick sebevědomě po vyřazení ve skupině.

„Co bude dál? Rozhodnutí není na mně. Analýza musí obsahovat také zhodnocení posunu národního týmu od MS 2018. Takové jsou požadavky, pak se můžeme bavit dál.“

„Vyřazení z turnaje nesmírně bolí. Ale musíme se dívat dopředu, proto zahájíme řádný proces, jak se s touto situací vypořádat,“ prohlásil prezident svazu Bernd Neuendorf.