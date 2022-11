Nebyli jsme to my. Asi se podepsaly tlak a nervozita, říkal katarský kouč

Ani jedna střela na bránu, trapný výkon, porážka 0:2 a odchod tisíců diváků ze stadionu už po prvním poločase.

„Že v druhém poločase byla v hlediště spousta prázdných míst? Abych řekl pravdu, měl jsem dost svých starostí, věnoval jsem se svému mužstvu,“ reagoval trenér Félix Sánchez na tiskové konferenci.

„Ale cítili jsme, jak nás naši fanoušci podporovali. Jen si přeju, aby příště na nás mohli být hrdí.“

Už od roku 2010, kdy někdejší šéf světového fotbalu Sepp Blatter oznámil, že Katar vyhrál volbu pro pořádání závěrečného turnaje pro rok 2022, se místní tak těšili.

Připravili všechno pro velkolepou akci, jen ten fotbal na hřišti jim nejde.

Přestože je Katar mistrem Asie z roku 2019, v týmu má několik hráčů se sto a víc starty za národní mužstvo, tak proti Ekvádoru to byl trapas. A pro místní i šok.

„Zůstali jsme za očekáváním, nepředvedli jsme zdaleka náš nejlepší výkon. Musíme se zmátořit, zapomenout a doufáme, že příště to bude lepší. Určitě máme na to, abychom hráli líp. A jsem si jistý, že nás fanoušci budou podporovat až do konce turnaje,“ prohlásil Sánchez.

Nezvládl Katar jen tíhu zahajovacího utkání? Premiéru na šampionátu a k tomu ještě doma? Nebo to byl skutečný obrázek o stavu místní úrovně fotbalu?

„Ne, máme velké prostor pro zlepšení. Teď žádné výmluvy, gratuluju Ekvádoru, který si vyhrát zasloužil. My jsme nepředvedli, na co máme. Možná se na našem výkonu podepsala odpovědnost a nervozita,“ tvrdil kouč.

Katar dostal první gól po čtvrthodině, po půlhodině to bylo 0:2, a to ještě jeden gól sudí neuznali, protože videoasistent si všiml titěrného ofsajdu.

„Příšerný začátek, ten pak určil zbytek zápasu. Nesmí nás ovlivnit tlak okolí,“ zdůraznil španělský kouč Katařanů.

Příští zápas čeká pořadatelskou zemi v pátek 25. listopadu proti Senegalu, o čtyři dny později zakončí základní skupinu proti Nizozemsku. A zdá se, že to bude zároveň i konec katarského týmu na turnaji.