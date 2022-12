Sudí o petici za opakování finále v Kataru: Jen hledají výmluvy, netrápí mě to

Při Messiho brance totiž byli na hřišti dva argentinští náhradníci a jak uvedl deník L’Équipe, v takovém případě by gól platit neměl. Vznikla dokonce petice za opakování finále, kterou podle agentury Reuters dosud podepsalo 220 tisíc lidí.

Marciniak však s kritikou nesouhlasí. Na tiskové konferenci proto na mobilním telefonu ukázal fotografii, na které při jednom z finálových gólů Kyliana Mbappého bylo na trávníku hned sedm francouzských náhradníků.

„Francouzi nezmínili tuhle fotku, kde můžete vidět, že ve chvíli, kdy Mbappé dává gól, je na hřišti sedm náhradníků,“ uvedl Marciniak. „Zápas to nijak neovlivnilo. Je to jen hledání výmluv, nijak mě to netrápí,“ přidal polský sudí.

Marciniak také uvedl, že problém mají pouze francouzská média, nikoliv hráči. „Po zápase mi poděkovali a s naším výkonem byli spokojení. Chvíli jsem mluvil s Hugo Llorisem a Olivierem Giroudem,“ řekl.

„Přišel také Kylian Mbappé a objal mě. Byl z porážky ohromně zklamaný, což je myslím normální lidská reakce. Také jsem ho objal a snažil se ho trochu utěšit,“ prohlásil Marciniak, který letos v březnu odřídil i ligové derby mezi Spartou a Slavií.