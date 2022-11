Na MS do Kataru pojede i španělský talent Fati. Vrací se po čtyřech operacích

Nedošlo na návrat zkušeného obránce Sergia Ramose, o kterém se spekulovalo. Šestatřicetiletý hráč Paris St. Germain, jenž je se 180 zápasy španělským rekordmanem, reprezentoval naposledy loni v březnu. Chybí i zkušený gólman David de Gea z Manchesteru United.

Fati odehrál čtvrtý a dosud poslední zápas za Španělsko předloni v říjnu. Pak jeho kariéru brzdily zdravotní problémy. Rodák z Bissau si poranil koleno, s kterým byl už čtyřikrát na operaci.

„Byl jedním z našich posledních otazníků. Do poslední chvíle jsem měl pochybnosti, ale rozhodl jsem se pro něj, protože jeho technické dovednosti jsou úžasné, a když tu bude s námi, mohla by to pro něj být velká motivace. Pořád pracuje na tom, aby se dostal zpátky do vrcholné formy,“ řekl na tiskové konferenci Enrique.

Španělští reprezentanti odletí v pondělí do Jordánska, kde sehrají s tamním výběrem ve čtvrtek přípravný zápas. Pak se vydají do Dauhá. Na mistrovství světa se ve skupině E utkají s Kostarikou, Německem a Japonskem.