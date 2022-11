7. DEN MS: Argentina žije, Francie s předstihem postupuje a Lewa se dočkal

Obhájci zlata z Francie jako vůbec první tým na fotbalovém mistrovství světa, který postoupil do osmifinále. Argentina se zmátořila, ve svém druhém vystoupení v Kataru porazila Mexiko a udržela se ve hře o play off. K němu se také přiblížilo Polsko a Austrálie, které rovněž mají první výhru. To všechno přinesl sedmý den turnaje.