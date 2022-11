Zlomenina očnice, korejský problém. Son si není jistý, kolik toho odehraje

„Nejsem lékař. Je pro mě těžké říct, kdy budu moci hrát. Udělám všechno, co za těchto okolností bude možné, ale aktuálně nemůžu potvrdit, že budu hrát ve všech zápasech,“ řekl třicetiletý Son Hung-min po prvním tréninku s korejským týmem v Dauhá.

Korea, která je na MS podesáté za sebou, zahájí boje ve skupině H ve čtvrtek 24. listopadu proti Uruguayi. Poté se ještě asijský tým střetne s Ghanou a Portugalskem.

„Možná se některým fanouškům může zdát, že na to moc tlačím. Ale my fotbalisti často riskujeme. Chci dát našim příznivcům radost a naději, ten risk mi za to stojí,“ uvedl Son Hung-min.

Jeden z nejlepších asijských fotbalistů uvedl, že už mu zmizel otok z tváře a na hraní s maskou si zvykl. „Tyhle karbonové masky jsou hodně lehké a neměly by se zlomit. A pokud se maska zlomí, bude to znamenat, že se mi něco stalo s tváří. Takže doufám, že k tomu nedojde,“ řekl fotbalista s bilancí 104 startů a 35 branek za národní tým.