Francie má obavy z duelu s Marokem, do ulic pošle tisíce policistů

Marocká fotbalová reprezentace poutá díky mistrovství světa v Kataru velkou pozornost. Kromě nesporného sportovního úspěchu v podobě postupu do semifinále však také negativní: její fanoušci žijící ve Francii či Belgii se při oslavách překvapivých vítězství dostali do střetu s policií. Jak to bude vypadat ve středu?