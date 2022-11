Svět poznává sílu Saúdů. Nás to nepřekvapuje, říká zcestovalý kouč

„Abyste uspěli na mistrovství světa, musíte být efektivnější. Na své hráče jsem ale pyšný. Na tomhle turnaji jsme ještě neřekli poslední slovo,“ končil svůj pozápasový projev saúdský kouč Renard.

A máte důvod mu nevěřit?

V obou utkáních předvedl jeho tým velmi dobrou taktickou připravenost. Trenér věděl, co od svých svěřenců chce. A ti si na hřišti rozumí, jakoby spolu kopali odjakživa.

A vlastně nejsme daleko od pravdy. Celý tým působí v tamní Saúdské profesionální lize, celkem 12 hráčů pak obléká dres klubu Al-Hilal. Dalších šest pak nastupuje za konkurenční Al-Nassr. A málokdo zná zdejší poměry tak dobře, aby dokázal odhadnout sílu takového mužstva.

„Nikdo na světě si nemyslel, že bychom mohli hrát na takové úrovni. Sice v Saúdské Arábii to nikoho nepřekvapí, tam své hráče dobře známe, ale pro fanoušky z celého světa jsou zatím neznámí,“ přemítal Renard.

Polský záložník Krystian Bielik bojuje o míč mezi dvěma hráči Saúdské Arábie. Muhammad Braík ze Saúdské Arábie se drží za hlavu poté, co polský brankář Wojciech Szczesny zlikvidoval pokutový kop i jeho následnou dorážku.

Aby ne, ligy Předního východu jsou pro evropského fanouška zatím neatraktivní. Ale pokud se zamyslíme nad tím, kolika prostředky tyto země díky ropnému bohatství disponují, tak je jasné, že nebudou mít problém poskytnout hráčům velmi kvalitní zázemí a personální sílu, od které se mohou učit.

A tu kromě té ligové představuje i reprezentační kouč Hervé Renard.

Čtyřiapadesátiletý Francouz s polskými kořeny, který se v posledních letech stává takovým vyslancem evropského fotbalu na jiné kontinenty. Jeho dobrodružství začalo už v roce 2004, kdy na pár měsíců trénoval vietnamský tým Namdinh.

Poté nějakou dobu pobyl v Evropě, aby znovu okusil exotiku. V roce 2008 se poprvé ujal národního týmu Zambie, kde vydržel tři roky. Poté jeho služby využívala Angola i alžírský klub USM Alžír.

Nejúspěšnější éru zažil znovu u zambijského národního mužstva, se kterým vyhrál Africký pohár národů v roce 2012. To samé se mu povedlo o tři roky později s reprezentací Pobřeží slonoviny.

Herve Renard, trenér fotbalistů Saúdské Arábie

Přes nároďák Maroka se pak dostal do Saúdské Arábie, kde působí už od roku 2019. A výsledek jeho tříletého vedení vidíme během světového šampionátu v Kataru.

Velmi emotivní trenér u postranní čáry vehementně udílí pokyny svým svěřencům. Není mu jedno žádný souboj, žádná přihrávka. Vše musí dávat smysl. K tomu přidejme silný projev v šatně během pauzy v utkání s Argentinou a máme mix, který servíruje jeden z nejpohlednějších fotbalových projevů na turnaji.

Proti Polsku Saúdové další body nepřidali, potrápit jej však dokázali.

„Chyběla nám přesnost v poslední třetině hřiště, dělali jsme chyby ve finální fázi. A takové omyly silné týmy trestají. Nechali jsme se poté trochu unést,“ litoval Renard.

„Nebyli jsme unavení, jen to pro nás bylo psychicky těžké. Držet balon, vymýšlet. Soupeři se dařilo tvořit nebezpečné brejky, to sebere spoustu sil. Polákům dnes vyhrál zápas Szczesny. Je to výborný brankář, ale to se obecně ví už dlouho,“ uznal.

Šampionát mají zatím Saúdové výborně rozehraný, se třemi body jsou na tom stejně jako Argentina. A dál?

„Potřebujeme naše fanoušky, abychom spolu tvořili historii. Chtěl bych znovu vidět celý stadion zelený, sice možná nastoupíme v bílých dresech, ale to není důležité. Je třeba cítit energii z tribun,“ ví francouzský trenér, před nímž stojí třetí silný soupeř.

Mexiko, které zatím na šampionátu nevstřelilo gól. K tomu, aby Saúdové postoupili, potřebují zvítězit. Když však Poláci porazí Argentinu, stačí jim i remíza.

Jak nakonec napínavá skupina C dopadne, je nejisté. Můžeme si však vsadit, že asijský tým opět předvede pohledný výkon.