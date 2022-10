Francouzský stoper Varane z Manchesteru United přijde kvůli zranění o MS

Devětadvacetiletý stoper se zranil při sobotní remíze 1:1 s Chelsea. O jeho pauze dnes na tiskové konferenci před čtvrtečním zápasem Evropské ligy s Tiraspolem informoval trenér United Erik ten Hag.

„Varane není v nominaci a bude mimo hru až do mistrovství světa. Musíme počkat, jak bude probíhat rekonvalescence,“ citoval server BBC nizozemského kouče. Mistrovství světa odstartuje za necelý měsíc 20. listopadu.

Francie, které Varane před čtyřmi lety pomohl k zisku titulu, vykročí za obhajobou o dva dny později zápasem s Austrálií. V základní skupině výběr trenéra Didiera Deschampse narazí ještě na Dánsko a Tunisko.

V nominaci United na Tiraspol už je opět Cristiano Ronaldo, který byl pro zápas s Chelsea vyřazen z kádru za to, že v předchozím utkání odmítl jít jako náhradník do hry. Poté navíc odešel do šatny ještě před závěrečným hvizdem.

„Není to žádné překvapení. Jen jsme udělali to, co jsme řekli. Byl vyřazen na jeden zápas a nyní je zpátky,“ řekl Ten Hag k návratu pětinásobného držitele Zlatého míče do nominace.