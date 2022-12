Sterling odjel z MS domů po ozbrojeném vloupání do londýnského domu

„Je na cestě domů,“ řekl trenér Gareth Southgate novinářům po vítězství nad Senegalem 3:0. Zmínil se jen o osobních důvodech, konkrétní byla až britská média. „Dáme mu čas, aby se vrátil a o vše se postaral. Někdy není fotbal to nejdůležitější a rodina by měla být na prvním místě. Uvidíme, jak se to pak vyvine,“ dodal Southgate.

Sedmadvacetiletý záložník Chelsea Sterling odehrál v Kataru úvodní dva zápasy, v prvním proti Íránu přispěl gólem k výhře 6:2. Ve čtvrtfinále se Angličané v sobotu utkají s obhájci zlata Francouzi.