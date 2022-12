Goncalo Ramos, kouzelník, co zastínil Ronalda. Kdo je nová hvězda Portugalska?

Říká se mu O Feiticeiro, kouzelník. Ovšem to, co předvedl v osmifinále mistrovství světa, je vysoká čarodějnická škola. Goncalo Ramos, benjamínek portugalské fotbalové reprezentace, vyřadil Švýcarsko (6:1) hattrickem. A Cristiano Ronaldo, jehož místo zaujal, to celé sledoval z lavičky.